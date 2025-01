Los Angelese metsatulekahjudes hukkunute arv on tõusmas

Kardetakse, et kuigi tuletõrjujad suurte jõududega tule vastu võitlevad, on Ameerika Ühendriikides Los Angelese metsatulekahjudes hukkunute arv tõusmas. Kuigi tuuled prognooside kohaselt veidi vaibuvad, on järgmised päevad kriitilised.

Tulekahju on tapnud seni vähemalt 11 inimest.

President Joe Biden ütles reedel ajakirjanikele, et hukkunute arv tõenäoliselt suureneb.

"Me ei tea veel, kas oluliselt või mitte," ütles Biden. "Palju inimesi on teadmata kadunud. Me ei tea, kus nad on."

California metsandus- ja tulekaitseosakonna andmetel on laupäeva seisuga mitu tulekahju endiselt suures osas ohjeldamata ja tuletõrjujad töötavad nende levikukiiruse peatamiseks, vahendas CNN.

Los Angeles on võidelnud päevi vähemalt viies piirkonnas põleva metsatulekahjuga. Uued tulekahjud süttivad iga päev, tuues kaasa täiendavaid evakueerimiskäske ja muret, et veel rohkem kodusid langeb tuleohvriks.

Reedel anti välja täiendavad evakueerimiskäsud, mis tühistati pärast seda, kui tuletõrjujad peatasid kiiresti võsatulekahju linna Granada Hillsi naabruses.

Vähemalt 10 000 kodu, ettevõtet ja muud ehitist on hävinud. Rohkem kui 150 000 elanikku on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ja veel 166 000 inimest on saanud evakueerimishoiatuse.