Transpordiamet kehtestas ka Tartumaa riigiteedel erilise hoolderežiimi

Transpordiamet selgitas, et intensiivse lumesaju tõttu on liiklus Tartumaa riigiteedel häiritud ning kõrvalmaanteed võivad olla läbimatud. Seetõttu kehtestas amet laupäeval alates kell 22 Tartumaa riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud erilise hoolderežiimi, mis kestab kuni pühapäeva õhtul kella 18.

Tartumaa riigiteed on rohke lumesaju tõttu raskesti läbitavad, teedel on libedus ning nähtavus halb.

Alates reedest kehtib raskete ilmaolude tõttu eriline hoolderežiim Saare-, Pärnu-, Hiiu-, Lääne-, Rapla- ja Lääne-Harjumaa riigiteedel. Laupäeva hommikul lisandusid ka Ida- ja Lääne-Virumaa.

Kõikide nende piirkondade teehooldaja hooldetehnika on väljas ning esmalt puhastatakse põhi- ja tugiteid, mistõttu kõrvalteedele kohe ei jõuta.

Transpordiamet palub elanikel erilise vajaduseta liiklusesse mitte minna. Raskeveokite juhtidel palub amet võimalusel oodata ilma paranemist parklates.

"Kindlasti tuleb liiklejatel arvestada, et suurim lubatud sõidukiirus ei ole kohustus ega sobilik liiklemiseks tuisu, tiheda lumesaju ja libedaga. Sajualadel soovitame hoida tavapärasest suuremat pikivahet ning arvestada pidurdusmaa olulise pikenemisega," selgitas amet.

"Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata," lisas amet.

Laupäeva õhtul ja pühapäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, tuiskab. Mitmel pool on sadu tugev, öösel on oodata tugevamaid sajuhooge Ida-Eestis. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -2 kraadi, öösel kuni -6 kraadi. Märjad teepinnad jäätuvad ja teed on libedad.

Ilmaprognoosi järgi jätkub lumesadu kuni pühapäeva pärastlõunani ning prognoositav lumelisa on viis kuni 10 sentimeetrit, Eesti lõuna ja idapoolsemates piirkondades 10 kuni 20, Kirde-Eestis kuni 25 sentimeetrit.

Transpordiamet ootab liiklejatelt infot teeolude kohta telefonil 1247. Lisainfot teeolude kohta saab vaadata http://tarktee.ee.

Pühapäeva õhtul kuni kella 18 kehtib raskete ilmastikuolude tõttu eriline hoolderežiim Saare-, Pärnu-, Hiiu-, Lääne-, Rapla- ja Lääne-Harjumaa riigiteedel, samuti Ida- ja Lääne-Virumaa riigiteedel.