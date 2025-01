AfD juht lubas kantsleriks valimise korral taaskäivitada Nord Streami

Energiapoliitikast rääkides ütles Weidel, et Venemaa gaasitarneid "2022. aastal terrorirünnaku tagajärjel rivist välja viidud" Nord Streami gaasitoru kaudu jätkatakse, teatab agentuur.

Lisaks lubas Weidel, et kui AfD võimule tuleb, peatab see kliimamuutustega võitlemise programmid, ning teatas ka kavatsusest lammutada kõik tuulikud.

Varem laupäeval kinnitasid AfD liikmed ühehäälselt partei juhi Weideli kantslerikandidaadiks.

Saksa parteid valmistuvad 23. veebruarile kavandatud erakorralisteks valimisteks ehk seitse kuud enne tähtaega. Kantsleriks kandideerivad ka sotsiaaldemokraadist ametisolev kantsler Olaf Scholz, Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liider Friedrich Merz ja asekantsler roheliste erakonnast Robert Habeck.

Associated Pressi andmetel näitavad valimiseelsed arvamusuuringud, et 30 protsenti valijad pooldavad CDU-d ja Merzi. AfD on populaarsuselt teisel kohal 20 protsendise reitinguga. SPD poolt on valmis hääletama 14-17 protsenti vastanuist.