Merz lubab Saksa kantslerina kiireid samme immigratsiooni piiramiseks

Paremtsentristliku partei Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) juht Merz viitas kolmapäeval kahe inimese surma toonud noarünnakule, mille pani toime 28-aastane afgaani varjupaigataotleja riigi lõunaosas Aschaffenburgi linnas, kui tõendit tema sõnul mittetoimivast immigratsioonisüsteemist.

Merzi partei juhib 23. veebruaril Saksamaal toimuvate valimiste eel küsitlustes, esitades platvormi, mis rõhutab rangemat rände ning õigus- ja korrakaitsepoliitikat. CDU järel suuruselt teise toetusega on aga parempopulistliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis on oma kampaaniaretoorikas seostanud kuritegevuse suurenemist migratsiooniga.

"Oma kantsleriaja esimesel päeval annan siseministeeriumile korralduse kehtestada alaline piirikontroll kõigi meie naabritega ja keelduda kõigist ebaseadusliku sisenemise katsetest," ütles Merz neljapäeval peetud kõnes. Ta lubas "tõhusat sisenemiskeeldu" isikutele, kellel puuduvad kehtivad reisidokumendid, sealhulgas varjupaigataotlejatele.

Seistes silmitsi AfD kasvava poliitilise survega, peegeldab Merzi karm seisukoht immigratsiooni suhtes 28. veebruaril toimuvate valimiste eel püüdlust võtta AfD-lt toetus ära ja tugevdada oma valijabaasi.

Merz tõstis esile EL-i ränderaamistikuga seotud süsteemsed probleemid, kritiseerides Dublini ja Schengeni lepinguid, mis on aluseks varjupaigareeglitele ja ühtsele viisaruumile, leides, et need on düsfunktsionaalsed. Ta tõotas, et tema juhtimisel kehtestab Saksamaa rände suhtes siseriikliku õiguse ülimuslikkuse.

Merz iseloomustas Aschaffenburgi rünnakut osana laiemast vägivallamustrist. "Piir on saavutatud," ütles ta, viidates Saksamaa suutlikkusele migrante vastu võtta. "Me seisame silmitsi viimase kümnendi eksliku asüüli- ja immigratsioonipoliitika tagajärgedega."

Lisaks rangemale piirikontrollile tegi Merz ettepaneku anda föderaalpolitseile volitused väljastada vahistamismäärusi ja hoida väljasaadetavaid isikuid kuni nende eemaldamiseni vahi all. "Saksamaale sisenemist, varjupaika ja elamist reguleerivates seadustes tehakse põhimõttelisi muudatusi," lubas ta.

Merz lükkas tagasi küsimuse, kas need meetmed viitavad potentsiaalsete koalitsioonipartnerite nagu Roheliste välistamisele. "See, kes seda teed poliitiliselt toetab, on täiesti ebaoluline," ütles ta. "Ma ei tee nendes küsimustes kompromisse."

Kolmapäeval Baieri liidumaal Aschaffenburgi linna pargis toimunud noarünnakus tappis vägivaldse käitumisega 28-aastane Afganistani kodanik, kes oli psühhiaatrilisel ravil, kaheaastane Maroko päritolu poisi ja 41-aastase mehe, kes püüdis teda takistada. Veel kolm inimest said vigastada.