Moskva taunib USA sanktsioone Vene energiasektorile

Moskva hoiatas laupäeval USA-d, et uute ulatuslike sanktsioonidega Venemaa energiasektorile riskib riik ülemaailmse ebastabiilsusega energiaturul.

USA ja Suurbritannia teatasid reedel, vaid mõni päev enne president Joe Bideni ametist lahkumist, järjekordsetest sanktsioonidest Vene energiasektorile, sealhulgas naftahiiule Gazprom Neft.

Vene välisministeerium teatas avalduses, et Washington püüab Bideni kuulsusetu võimuaja viimastel päevadel teha maailmaturgude destabiliseerimise hinnaga vähemasti mingitki kahju Venemaa majandusele. California tulekahjudele viidates lisas ministeerium, et Bideni administratsioon jätab järgmisele presidendile Donald Trumpile põletatud maa, kuna too ei saa kongressi nõusolekuta sanktsioone tühistada.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on varem öelnud, et Bideni administratsioon püüab jätta Trumpile võimalikult ränka pärandit.

USA rahandusministeerium teatas reedel sanktsoonidest 183 Vene naftat vedavale laevale, Venemaa naftakauplejatele, suurfirmadele Gazprom Neft ja Surgutneftegas ning nende rohkem kui paarikümnele tütarettevõttele. Sanktsioonidega täidetakse ministeeriumi kinnitusel G7 lubadus vähendada Venemaa energiatulu.

Gazprom Neft ütles, et sanktsioonid on alusetud ja ebaseaduslikud, vahendasid Vene uudisteagentuurid.

Bideni riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja rahvusvahelise majanduse alal Daleep Singh nimetas sanktsioone senistest kõige mõjusamateks Vene energiasektorile, mis on president Vladimir Putini Ukraina sõja rahastamiseks suurim tuluallikas.

Vene välisministeerium ütles laupäeval, et USA püüab kahepoolseid majandussidemeid ka USA ettevõtete jaoks võimalikult palju kahjustada või isegi võimatuks muuta.

Washington "ohverdab Euroopa liitlaste huvid, kes on sunnitud minema üle kallimale ja vähem usaldusväärsetele Ameerika allikatele", süüdistas ministeerium.