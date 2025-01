Venemaa kurtis juba teist korda USA uute energiasanktsioonide üle

Venemaa teatas esmaspäeval, et USA viimati kehtestatud sanktsioonid Vene naftasektorile võivad ohustada maailmaturu stabiilsust ning Moskva teeb kõik endast oleneva, et nende mõju minimeerida. Tegemist on kolme päeva jooksul juba teise Moskva mureavaldusega selle sanktsioonipaketi suhtes.

"On selge, et USA üritab jätkuvalt õõnestada meie ettevõtete positsioone konkurentsiväliselt, kuid me eeldame, et suudame sellele vastu seista," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

"Samas toovad sellised otsused kindlasti kaasa teatud destabiliseerumise rahvusvahelistel naftaturgudel. Jälgime väga hoolikalt tagajärgi ja kujundame oma ettevõtete töö ümber selliselt, et nende ebaseaduslike otsuste tagajärgi minimeerida," lisas Peskov.

USA rahandusministeerium kehtestas reedel Venemaa naftasektorile uued täiendavad sanktsioonid, mis on suunatud tootjate Gazprom Neft ja Surgutneftegaz vastu, samuti 183 laevale, mis on Venemaa naftat vedanud.

Selle sammu eesmärk oli kärpida Venemaa tulusid sõja rahastamiseks Ukrainaga. USA hinnangul võivad sanktsioonid minna Venemaale maksma miljardeid dollareid kuus.

Sanktsioonid on ajendanud Hiina ja India rafineerimistehaseid, mis on Venemaalt palju toornaftat ostnud, otsima alternatiivseid tarneid. Paljud viimaste meetmete sihtmärgiks saanud tankerid on tarninud naftat nendesse kahte riiki.

Peskovi sõnul näitavad senised kogemused, et loomulikke energiavarustusteid on võimatu katkestada: "Blokeerid midagi ühes kohas ja kuskil mujal tekib alternatiivne variant. Seetõttu otsitakse töövõimalusi, mis viivad sanktsioonide tagajärjed miinimumini."

Tegemist on juba teise korraga, mil Venemaa USA reedel kehtestatud sanktsioone kritiseerib – laupäeval ütles Vene välisministeerium oma avalduses, et sanktsioonid ohustavad maailmaturgude stabiilsust.