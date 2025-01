Kristi Raik: karm julgeolekuaasta 2025 – mis ei tapa, teeb tugevamaks

Maailm on Donald Trumpi USA presidendiks naasmise eel ärevil ja liimist lahti. Vana, liberaalne reeglitel põhinev maailmakord on katki ja paistab, et Trumpil pole vähematki huvi seda parandada, kirjutab Kristi Raik algselt Diplomaatias ilmunud kommentaaris.

Liberaalne kord tähendab rahvusvahelises poliitikas eelkõige toetumist normidele ja institutsioonidele. Selle asemel ootab meid ees turbulentne suurriikide vahelise võimuvõitluse periood, kus maksab jõud, mitte õigus. Tulevad taas moodi vanad mõisted nagu mõjusfäärid; käib võitlus selle üle, kes kontrollib strateegiliselt olulisi territooriume, maavarasid ja ühendusteid.

Trumpi peamine vastane selles võitluses on Hiina ning ka Venemaa suunal on raske ette näha muud kui vastandumise jätkumist.

Trump soovib end näidata jõulise juhina, kelle jaoks kõik vahendid on lubatud. Vihje sõjalise jõukasutuse võimalusele Gröönimaal oli sõnum Hiinale ja Venemaale, et USA kavatseb oma kohalolekut Arktikas tugevdada. Arktika saab olema üks teravneva suurriikide vahelise konkurentsi piirkondi.

See võib anda kindlust Põhjala riikidele, et USA heidutus Venemaa ja Hiina suunal püsib siinkandis tugev. Siiski pole välistatud, et suur liitlane rakendab või ähvardab rakendada meetmeid, mis ohustavad tema väiksemate liitlasriikide suveräänsust. Taani sai vastava hoiatuse juba kätte.

"Konflikt Venemaa ja Ukraina, ühtlasi Venemaa ja Euroopa vahel jätkub veel aastaid."

Liitlassuhte haldamine ei saa olema lihtne, kuid USA panus on Euroopa julgeolekus endiselt korvamatu tähtsusega. Ukraina püüab leida oma tehingulise lähenemise Trumpile, milleks tal on head eeldused: riik on geopoliitiliselt nii olulise asukohaga ja seal peitub nii palju maavarasid, sh haruldasi muldmetalle, et USA ei saa ju seda ometi oma vastastele kätte anda. USA administratsioonile võivad Ukraina ressursid rohkem korda minna kui Euroopa julgeolekukorralduse põhimõtted.

On pigem vähe tõenäoline, et USA toetus Ukrainale täielikult lõpeb. Trump teeb kindlasti jõupingutusi, et täita oma lubadus Ukraina sõda lõpetada, ent kestliku rahuni vaevalt et alanud aastal jõutakse. Konflikt Venemaa ja Ukraina, ühtlasi Venemaa ja Euroopa vahel jätkub veel aastaid.

Euroopa ei ole Trumpi teiseks ametiajaks kuigi hästi valmistunud, kuigi vajadusest seda teha on palju räägitud. Ebakindlust on palju, kuid ühes võime olla kindlad: USA hakkab Euroopat jõhkralt survestama, et kaitsekulusid tõstetaks veelgi.

Washingtonis on heas kirjas riigid, kes on oma julgeolekusse panustanud. Eriti raske saab olema neil, kelle kaitsekulud on alla kahe protsendi. Trumpi jutt viiest protsendist kui uuest NATO kaitsekulude tasemest on paljudele Euroopa riikidele ehmatav. Võimalik, et see on taktikaline käik, mis aitab järgmisel NATO tippkohtumisel Haagis jõuda kokkuleppele esialgu näiteks 3,5 protsendis, mis ju viiega võrreldes on mõõdukas.

Poola, Põhjala ja Balti riigid saavad liitlassuhetes eelispositsiooni tänu oma suhteliselt kõrgetele kaitsekuludele. Nende riikide vaatest on USA surve liitlastele kaitsekulude kasvatamiseks tervitatav.

Euroopas on aastaid räägitud vajadusest suurema autonoomia järele, kuid tegelik töö kaitsevõime tugevdamiseks on olnud aeglane. Euroopa riikide nõrk panus oma julgeolekusse tõstab esiteks riski, et USA ei soovi enam Euroopa julgeolekut tagada, ning teiseks tõenäosust, et Venemaal tekib kiusatus katsetada, ka NATO artikkel 5 ikka töötab.

Võib ainult loota, et Trumpi ähvardused panevad eurooplasi tõsiselt tegutsema, et ära hoida laiema sõja puhkemine Euroopas. Loota, et USA surve ei tapa, vaid tugevdab. Samal ajal on oht, et Trumpi "jaga ja valitse" poliitika ning paremäärmuslaste toetamise tagajärjel muutub Euroopa ühtsuse säilitamine ja Euroopa riikides stabiilsete valitsuste moodustamine veelgi raskemaks.

Eestil tasub panustada tugevasse Põhjala-Balti-Poola koostöösse, et ühiselt kindlustada USA kohaloleku jätkumine meie piirkonnas.

Sel nädalal Helsingis toimuv NATO Läänemere-äärsete riikide tippkohtumine, mida võõrustavad ühiselt Soome president Alexander Stubb ja Eesti peaminister Kristen Michal, on hea signaal regionaalse julgeolekukoostöö tugevnemisest ja heidutav sõnum Venemaale. (Kõrvalmärkusena olgu öeldud, et see on ka kõnekas näide uue ajastu algusest Eesti ja Soome suhetes, kus julgeolekualaselt koostöölt on pidurid maha võetud.)

Muutuvas maailmas on paraku ka midagi, mis ei muutu: ainuke eksistentsiaalne oht meie regiooni riikide jaoks on endiselt Venemaa.