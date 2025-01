USA sanktsioonid peatasid Hiina rannikul kolm Vene naftat vedanud tankerit

Hiina idaosa ranniku lähedal seisab kolm tankerit, teatas USA majandusuudiste väljaanne Bloomberg esmaspäeval viitega laevaliikluse jälgimissüsteemi MarineTrafic andmetele.

Tanker Huihai Pacific pidi saabuma Shandongi provintsi Qingdao sadamasse 15. jaanuaril pärast toornafta pealevõtmist Venemaa Vaikse ookeani sadamast Kozminost aasta alguses. Nädalavahetusel muutis aga tanker kurssi ja seisab nüüd oma naftalastiga avamerel, kirjeldas Bloomberg.

Tanker Mermar väljus Kozmino sadamast 5. jaanuaril enam kui 755 000 barreli toornaftaga ja oli võtnud suuna Yantai sadamasse Hiinas, kuid seisab nüüd ranniku lähedal. Tanker Olia lahkus Venemaa sadamast 7. jaanuaril ligi 709 000 barreli naftaga, suundudes Kollasele merele.

The tankers Huihai Pacific, Mermar, and Olia are all holding off the coast of China after departing with loads of oil from Russia, per AIS data from @MarineTraffic. pic.twitter.com/E0rP66U9rf