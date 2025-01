Rootsi metsanduskontsern Södra müüb oma Eesti ja Läti maad maha

Södra Forest Estonia OÜ emafirma, Rootsi ettevõte Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening teatas, et nende siht on majandada oma liikmete metsi ja töödelda nende toorainet, et metsakinnistule väärtust luua ning seetõttu on Södra otsustanud osana oma strateegia elluviimisest oma metsaosalustest ja sellega seotud tegevusest Baltikumis loobuda.

"Meie missiooniks on liikmete mets, aga mitte see, et peaksime ise metsa omama. Seetõttu algatasime müügi ja õige ostja leidmise protsess on praegu käimas. Kuid me ei kiirusta," ütles Södra Skogi ärivaldkonna juht Peter Karlsson.

Protsess seisneb selles, et Södra otsib potentsiaalseid sihtrühmi, kellel on huvi müügiga käesoleval aastal edasi liikuda.

Södrale kuulub Eestis ja Lätis ligikaudu 153 000 hektarit maad, millest suurem osa asub Lätis. Eestis on nende hallata üle 16 000 hektari maad, millest 90 protsenti moodustab metsamaa.

RMK meediasuhete juht Priit Luts ütles ERR-ile, et kuna omanikku on Eestis vahetamas umbes üks protsent kogu majandatavast metsamaast, jääb selle võimalik mõju turule tervikuna piiratuks.

"Õige hinnaga on igale kaubale ostja," lisas Luts. "Spekuleerida, kes selleks olema saab, pole meil põhjust".

Varem Södra Metsad OÜ nime kandnud Södra Forest Estonia alustas tegevust 2006. aastal ja ettevõte on tegelenud Rootsi emaettevõtte metsainvesteeringute arendamisega Eestis. Nende viimatine, 2023. aastat puudutav majandusaasta aruanne toob välja, et aasta jooksul ostis Södra Forest Estonia Eestis juurde 204,5 hektarit metsakinnistuid.

2014. aastal avas Södra oma puiduterminalid Pärnus ning Lääne Virumaal Malla külas. 2019. aasta lõpus koliti Lääne-Virumaa terminal Kunda Sadama territooriumile. Neis terminalides on ettevõte tegelenud paberipuidu varumisega nii oma kinnistutelt kui ka kokkuostuga teistelt Eesti metsafirmadelt. Saadud puidu müüs Södra oma emafirmale Rootsi.

2023. aasta jooksul varuti Pärnu ja Lääne-Virumaa ladudesse kokku 76 575 kuupmeetrit paberipuitu ning eksporditi Rootsi üle 166 000 tihumeetri paberipuitu summas 11,7 miljonit eurot.

2023. aastal oli Södra Metsad OÜ käive 16,566 miljonit eurot, millest 29 protsenti moodustas kohalik müük, üle 70 protsendi eksport Rootsi ja 0,2 protsenti eksport Lätti. Kasum ületas toona viit miljonit eurot ja töötajaid oli ettevõttes 2023. aasta lõpus kuus.

Mulluse majandusaasta aruanne on ettevõttel veel esitamata, kuid 2024. aasta viimases kvartalis oli Södra Forest Estonia maksustatav käive äriregistri andmetel 2,7 miljonit eurot.