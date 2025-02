Emajõe veetase langes tagasi alla kriitilise piiri

Keskkonnaagentuuri hüdroloogi Tanel Tootsi sõnul on veetaseme tõusu põhjustanud ummistus liikunud Vorbuse küla alla.

Kuna oodata on miinuskraade, võib ummistus jõel siiski edasi tekkida ja nii ka veetaseme tõusu kaasa tuua, kuid seda Tartust ülesvoolu.

"Langus on olnud viie kuni 10 sentimeetri vahele. Nüüd on küsimus selles, kas see langeb kiiresti või aeglaselt. Praegu on 2005. aastaga kõige parem võrdlus, kui vesi ikkagi pigem langes aeglaselt tavapärasele tasemele tagasi. See oli kaks nädalat 2005. aastal, kui veetase jõudis tagasi algsele tasemele ehk tänases seisus 225 sentimeetrit üle nulli," selgitas Toots.