Tsahkna: kiibipiirangu tühistamine on hea uudis Eesti tehnoloogiasektorile

"Eile tegi USA kaubandusministeerium teatavaks, et tühistab eelmise USA valitsuse otsuse, millega piirati kõrgtehnoloogiliste kiipide eksporti osale Euroopa Liidu liikmesriikidele ja NATO liitlastele. Kuigi täpsemad detailid otsuse kohta on alles selgumisel, on eilne teade samm õiges suunas ja väärt tunnustust," ütles Tsahkna.



"Ütlesin jaanuaris, et otsus piirata kiipide eksporti ja seeläbi juurdepääsu tehisintellekti tehnoloogiatele osale ELi liikmesriikidele ja NATO liitlastele on põhjendamatu ja kahjulik nii teise kategooriasse jäänud riikide kui ka USA enda jaoks ning vajab kiiret tagasipööramist," lausus Tsahkna.

Tsahkna rõhutas, et viimastel kuudel tegi Eesti aktiivset tööd selle nimel, et USA tehtud otsuse ümber vaataks.

"Käesoleva aasta esimestel kuudel tehtud kolme Washingtoni visiidi käigus tõstatasin piirangute teema kohtumistel USA valitsuse liikmete, senaatorite ja rahvaesindajatega. Meie diplomaadid nii Tallinnas kui Washingtonis pingutasid viimastel kuudel, et kiibipiirang tühistataks," rääkis Tsahkna.

Tsahkna sõnul jätkub nüüd tegutsemine selle nimel, et koostöö liitlaste vahel tehisintellekti arenduste puhul sujuvalt jätkuks. "Kõnealuses valdkonnas peavad riigid tegema omavahel rohkem koostööd, mitte looma piiranguid tehnoloogia tarnele liitlasriikidele. Eesti ja meie ettevõtete jaoks, kes on olnud maailmas esirinnas uuenduslike lahenduste rakendamise poolest, on piirangute tühistamisest palju võita," ütles Tsahkna.