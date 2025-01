Alenderi hinnangul võiks RMK kaaluda Södra maade ostmist

Alender ütles eelmisel nädalal Delfi Ärilehele, et Eesti võiks kaaluda rootslastelt metsa tagasi ostmist ning ERR uuris kliimaministeeriumilt, kas tegu on üksnes ministri uitmõttega või on plaan tõsine.

"Minister on endiselt seisukohal, et RMK saab ja võiks võrdsetel turutingimustel maade ostmises osaleda, kui nad seda majanduslikult otstarbekaks peavad," ütles kliimaministeeriumi kommunikatsiooninõunik Martin Altraja ning lisas, et kui tõsiselt mõtet kaalutakse, on RMK otsustada.

RMK meediasuhete juht Priit Luts märkis, et õige hinnaga on igale kaubale ostja. Tema sõnul jääb Södra maade müügi võimalik mõju turule tervikuna piiratuks, sest kui metsamaa vahetab omanikku, ei teki sellest Eestis metsa juurde ega jää vähemaks. Avalike andmete põhjal plaanib Södra müüa Eestis metsamaad mahus, mis moodustab umbes ühe protsendi kogu majandatavast metsast.

"Müügiinfo on piisavalt värske ja spekuleerida, kes selleks ostjaks metsanduskontserni läbirääkimiste tulemusel olema saab, pole meil põhjust. RMK kaalub oma tegevuses kõiki võimalusi," kinnitas Luts.

Eelmisel nädalal tegi Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening teatavaks, et on otsustanud maha müüa ligi 153 000 hektarit maad, mis neile Eestis ja Lätis kuulub. Eestis on Södra hallata üle 16 000 hektari maad, millest 90 protsenti moodustab metsamaa.

Läti riik kaalub Södralt metsa ära ostmist ning sealne põllumajandusminister Armands Krauze andis Läti riigimetsa majandamise keskusele (LVM) ülesandeks koguda tehingu kohta rohkem infot, et seejärel ideed valitsusega arutada.

Läti rahvusringhäälingu andmetel on Södrale Lätis kuuluva kinnistu väärtus vähemalt pool miljardit eurot, kuid tehingu väärtus võib küündida lausa miljardi euroni. Probleemiks on raha leidmine ning praegu kaaluvad Läti võimud fondi moodustamist, kuhu saaksid kõik riigi elanikud ja firmad investeerida.

Lätis kuulub riigile umbes pool metsamaast, ülejäänu on erakätes. Södra omanduses on erametsast kuus protsenti.