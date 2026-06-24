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Ratastooliga saab täies ulatuses liikuda kahel RMK loodusrajal

Eesti
Metsarada
Metsarada Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigimetsa majandamise keskusel (RMK) on Eestis ainult kaks loodusrada, kus saab täies ulatuses liikuda nii jalgsi kui ka ratastoolis. Matkaradu uuendab RMK igal aastal, kuid peab samas arvestama rahaliste võimaluste ja looduskaitseliste piirangutega.

RMK loodusradade liikumisraskustega inimestele sobivaks muutmise takistused on nii looduskaitselised, ehituslikud kui ka finantsilised.

"Tuleb tunnistada, et täielikult on ligipääsetavus tagatud ainult kahel loodusrajal: üks asub Põlvamaal Valgesoos ja teine Harjumaal Sõõriksoos Aegviidu kandis. Need on 100 protsenti. Aga meil on väga palju radasid, kus raja enda pikkus on võib olla 5,2 kilomeetrit ja sellest näiteks 350 meetrit või 1,2 kilomeetrit on sellist teed, kus saavad ka liikumistakistusega külastajad täiesti võrdselt teistega toimetada," rääkis RMK külastuskorralduse juht Marge Rammo.

Liikumispuudega inimeste looduse rüppe minemist võimaldab Lääne-Virumaal tegutsev Puhta Vee Teemapark. Pargi peremees Priit Adler nentis, et ilma projektitoetusteta oleks park jäänud liikumissõbralikuks tegemata.

"Ükskord ma uurisin ühelt grupi liikmelt, et kuidas on, kui sa oled nüüd ratastoolis saanud siia, meile loodusesse. Ta ütles, et kuule, Priit, kas sa siis aru ei saa, et ma elan viiendal korrusel ja mul ei ole lifti majas. Üks kord aastas toodi mind nüüd ratastooliga alla ja ma saan sinu juurde metsa, loomulikult ma olen rahul ja ma olen õnnelik," ütles Adler.

"Tavalisel maastikul on väga keeruline liikuda, aga siin on mõeldud liikumispuudega inimestele, on rajatud väga sobivad teed, kus saab lükata ratastooli ja kus on võimalik liikuda rulaatoriga, kõnnikeppidega või ka lihtsalt käe alt toetades," märkis erihoolekande teenuste koordinaator Anu Karajev.

RMK-l on planeerimisel kõigile huvilistele mõeldud matkarajad Harjumaal Kaberneeme rannaalal, Järvamaal Koordi rabas ja Ida-Virumaal Kauksis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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