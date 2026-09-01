Filmi „Ümera jõel” tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

Filmi "Ümera jõel" võttemeeskond leidis Ida-Virumaal põneva võttepaiga, mida soovitakse liita lähedal asuva Riigimetsa Majandamise Keskuse matkarajaga. Kuna filmivõtted on alles algusjärgus, on RMK filmimeeskonna soovide puhul äraootaval seisukohal.

Filmi "Ümera jõel" esimesed võtted toimusid sel suvel kohaliku filmifondi toel Ida-Virumaal, kus filmimeeskond avastas Aidust 13. sajandi õhkkonda hästi edasi andva paiga ning rajas sinna ligipääsu.

Seal toimunud proovivõtetel filmiti stseeni koduküla vanemaks tõusnud Vello ja röövlipealik Kämbi vastasseisust. Proovivõtete alusel pani filmimeeskond paika täpsed järgmise aasta võtteplaanid.

"Üldse oli Ida-Virumaal väga toredaid paiku ja saime palju kohti läbi käia ning valisime siis selle, kus me nüüd maandunud oleme - see oli väga hea leid, "sõnas filmi "Ümera jõel" režissöör ja stsenarist Mikk Mägi.

Filmimeeskonna arvates võiks RMK põnevat võttepaika tulevikus ära kasutada, seda enam, et see jääb Aidu matkaraja lähistele.

"See on ju põhimõtteliselt teemapark RMK lõkkeplatsiks. Ja on ju olemas juba siin mingid asjad, kasvõi needsamad okstest ehitatud magamisalused. Neid võiks natukene putitada, nii et saakski ööbida," arvas Vello osatäitja Ursel Tilk.

Kuna teema on alles väga värske, on RMK-s seda küll arutatud, kuid kas ja millises vormis "Ümera jõel" filmimise kohta oma matkarajaga siduda, pole veel otsustatud.

"Erinevalt filmimeeste ehk siis filmimeeskonna rajatavatest rajatistest peavad meie objektid saama kõik ka kasutusloa. Et inimestel, keda me sinna suuname ja kohale viime, oleks tagatud turvalisus," ütles RMK Ida-Virumaa külastusala juht Heinar Juuse.

"Jah, me oleme käinud vaatamas filmimeeskonna rajatud rajatisi ja me oleme ka edaspidi nendega dialoogiks valmis, et teada saada, mida neil on veel plaanis sinna Aidu karjääri rajada. Et leida koostööpunkte, sest ma olen kuulnud, et see film saab suurema hoo sisse alles järgmisel aastal," lisas Juuse.

Varem on RMK oma matkateede tutvustusse kaasanud näiteks "Tõe ja õiguse" filmimispaika Võrumaal Vastse-Roosal.