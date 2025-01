Valitsus lõi 100 miljoni euro suuruse kaitsetööstuse fondi

Kaitsetööstusfondi eesmärk on arendada Eestis kaitsetööstust ja raha sellesse tuleb riigieelarvest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimene 50 miljonit on juba sisse makstud ja teine 50 miljoni otsus valitsuse poolt on tehtud, makse toimub selle poolaasta jooksul. Hindasime, et 100 miljonit fondi alustamiseks on hetkel piisav summa. Nüüd kui fond on käivitunud, hakkab aktiivne suhtlus ettevõtetega, aga lisaks ettevõtetele investeeritakse ka erafondidesse," ütles majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Erafondide kaudu soovitakse kaasata ka erainvestoreid ning pikemas perspektiivis peaks fond muutuma tulutoovaks. Ühe ettevõtte kohta on fond valmis investeerima kuni 10 miljonit eurot.

"Kaitsefond saab investeerida ka väljaspool Eestit NATO liikmesriikide ettevõtetesse, seda eeldusel, et me väga täpselt mõistame, kuidas Eesti kaitsetööstus sellest võidab," sõnas Smartcapi juht Sille Pettai.

Praegu on kaitsetööstusel raske turult raha kaasata, sest seda pärsivad mitmed piirangud.

"Kui vaatame erinevaid rahastamisvõimalusi nii investorite poolt kui ka pankade poolt, siis seal on teatud piiranguid. Piirab see, et ei tohi kasutada surmava tehnoloogia jaoks. Smartcapi poolt pakutav mehhanism võimaldab arendada ettevõttel ka surmavaid tehnoloogiaid," ütles kaitse- ja kosmosetööstuse liidu juht Kalev Koidumäe.

Nii Ukraina kui ka Eesti kaitseväe jaoks droone valmistav KrattWorks on juba fondiga raha taotlemiseks ühendust võtnud.

"Oleme teinud esimesed vestlused Smatcapiga selles osas ja oleme lisanud oma tegevuskavasse järgmise poole aasta jooksul vajalikud tegevused, et see ellu viia. Meie vajadus on ca viis kuni kuus miljonit sel aastal kokku investeeringutest. Kui palju Smartcapist kaasame, see selgub veel täpselt," rääkis KrattWorksi tegevjuht Tõnis Voitka.

Voitka sõnul on eriti kaitsetööstuses kasulik näidata võimalikele investoritele, et firmal on riigi toetus taga.