Huthid vabastasid pikka aega kinni hoitud kaubalaeva meeskonna

Jeemenis tegutsevad huthi mässulised teatasid kolmapäeval, et vabastasid 2023. aasta novembris hõivatud kaubalaeva Galaxy Leader meeskonna. Huthid andsid juba varem ka märku, et lõpetavad rünnakud Punast merd läbivatele kaubalaevadele.

Galaxy Leader oli üks esimesi laevu, mille huthid võtsid pärast 7. oktoobri terrorirünnakut sihikule. Laevafirmade teatel langes lõpuks huthide rünnaku alla enam kui 100 laeva.

Huthid hõivasid laeva 2023. aasta novembris ning see on olnud sellest ajast peale ankrus Jeemeni ranniku lähistel. Laeva meeskond koosneb 25 meremehest, kes on pärit Filipiinidelt, Rumeeniast, Bulgaariast, Ukrainast ja Mehhikost, vahendas The Wall Street Journal.

Laev kuulub ettevõttele Ray Car Carriers, firma on registreeritud Mani saarel. Ettevõtte üks omanikke on Iisraeli ärimees Abraham Ungar.

Hoolimata sellest, et huthid lubasid rünnakud lõpetada, kuulutas USA kolmapäeval Jeemeni mässulised terrorirühmituseks. USA uus administratsioon tahab nii tõhustada võitlust Iraani rahastatud rühmituste vastu.

USA kandis huthid terrorirühmituste nimekirja ka Donald Trumpi esimesel ametiajal, kuid Joe Biden administratsioon tühistas 2021. aastal selle otsuse. Washington soovis toona selle sammuga leevendada humanitaarkriisi Jeemenis.

Huthide rünnakute tõttu on enamik läänega seotud konteinerlaevu viimase aasta jooksul valinud Aasia ja Euroopa vahel sõites palju pikema marsruudi ümber Lõuna-Aafrika ning hoidnud end Punasest merest eemal.