USA lubas jätkata huthide pommitamist laevarünnakute lõppemiseni

Ameerika Ühendriigid jätkavad õhurünnakuid Jeemeni huthide vastu seni, kuni need lõpetavad oma rannikust mööduvate laevade ohustamise, ütles USA kaitseminister pühapäeval. Samal ajal andsid huthid, keda toetab Iraan, märku, et võivad konflikti eskaleerida vastuseks eelmisel päeval toimunud surmavatele USA rünnakutele.

USA õhurünnakud, milles hukkus huthide juhitava tervishoiuministeeriumi teatel vähemalt 53 inimest, on suurim USA sõjaline operatsioon Lähis-Idas pärast president Donald Trumpi ametisseastumist jaanuaris. Üks USA ametnik ütles Reutersile, et kampaania võib kesta nädalaid.

Huthide liider Abdul Malik al-Houthi ütles pühapäeval, et tema võitlejad võtavad Punasel merel sihikule USA laevad senikauaks, kuni USA jätkab rünnakuid Jeemeni vastu. "Kui nad jätkavad oma agressiooni, siis me jätkame eskalatsiooni," ütles ta televisioonis peetud kõnes.

Huthi liikumise poliitiline büroo kirjeldas rünnakuid kui "sõjakuritegu", samas kui Moskva kutsus Washingtoni üles rünnakud lõpetama.

Huthide sõjaväe pressiesindaja ütles esmaspäeva varahommikul televisioonis edastatud avalduses ilma tõenditeta, et rühmitus korraldas Punasel merel teise rünnaku USA lennukikandja USS Harry S. Trumani vastu.

USA sõjalennukid tulistasid pühapäeval alla 11 Houthi drooni, millest ükski ei jõudnud Trumanile lähedale, ütles USA ametnik Reutersile.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles pühapäeval Fox Newsile: "Sel hetkel, kui huthid ütlevad, et lõpetavad meie laevade pihta tulistamise, lõpetame ka meie nende droonide pihta tulistamise. See kampaania lõpeb, kuid seni jätkub see peatumatult."

"See seisneb varade pihta tulistamise peatamises... sellel kriitilisel veeteel, et taasavada meresõiduvabadus, mis on Ameerika Ühendriikide keskne riiklik huvi. Iraan on lubanud huthidel liiga kaua [seda teha]," ütles ta. "Oleks parem, kui nad taganevad."

Viimase kümnendi jooksul suurema osa Jeemenist oma kontrolli alla võtnud huthid ütlesid eelmisel nädalal, et jätkavad rünnakuid Punast merd läbivate Iisraeli laevade vastu, kui Iisrael ei lõpeta Gazasse mõeldud abi kinnihoidmist.

Huthid käivitasid pärast Iisraeli sõda Hamasiga 2023. aasta lõpus hulga rünnakuid Punast merd läbivate laevade vastu, öeldes, et tegutsevad solidaarselt Gaza palestiinlastega.

Trump käskis ka Iraanil, huthide peamisel toetajal, lõpetada viivitamatult rühmituse toetamine. Ta ütles, et kui Iraan ähvardab USA-d, siis Ameerika võtab nad täielikult vastutusele.

Iraani revolutsioonilise kaardiväe kõrgeim ülem Hossein Salami ütles vastuseks, et huthid tegid oma otsused ise. "Hoiatame oma vaenlasi, et Iraan reageerib otsustavalt ja hävitavalt, kui nad oma ähvardusi täide viivad," ütles ta riigimeediale.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kutsus pühapäeval Jeemenis üles äärmisele vaoshoitusele ja igasuguse sõjalise tegevuse lõpetamisele ning hoiatas, et uus eskaleerumine võib käivitada kättemaksutsüklit, mis võib veelgi destabiliseerida Jeemeni ja piirkonda ning kujutada endast tõsist ohtu niigi kohutavale humanitaarolukorrale riigis, ütles tema pressiesindaja avalduses.

USA välisminister Marco Rubio ütles pühapäeval CBS Newsile: "Ei ole mingit võimalust, et ... huthidel oleks võimalik seda tüüpi asju teha, kui neil poleks Iraani toetust. Ja see on sõnum Iraanile: ärge jätkake nende toetamist, sest siis vastutate ka selle eest, mida nad teevad [meie] mereväe ja ülemaailmse kaubalaevanduse ründamisel."

Venemaa välisminister Sergei Lavrov kutsus Rubiot üles lõpetama viivitamatult jõu kasutamine ja rõhutas kõigi osapoolte poliitilise dialoogi tähtsust.

USA rünnakutes hukkunud 53 inimese hulgas oli viis last ja kaks naist, ütles huthide juhitava tervishoiuministeeriumi pressiesindaja Anees Alsbahi. Veel 98 inimest sai vigastada, teatas ministeerium.

Pentagon ei vastanud kohe taotlusele kommenteerida teateid tsiviilohvritest.