Soome transpordiministeerium sulgeb kliimaosakonna

Ministeeriumi personalijuht Minna Kivimäki selgitas, et reformi käigus vaadati üle kõik ministeeriumi 15 praegust osakonda. Reformi käigus muudetakse osakondade nimesid, ülesandeid ning vajadusel osakondi ka vähendatakse.

"Kedagi ei koondatud, see on struktuurireform," ütles Kivimäki STT-le. "Töötajatega peeti arutelusid ja nad jätkavad tööd peamiselt oma seniste ametijuhendite järgi uues struktuuris."

Ta rõhutas, et kliimaküsimused jäävad endiselt ministeeriumi päevakorda.

Kivimäki märkis, et reform viidi läbi ettevalmistava sammuna pärast ministeeriumi korporatiivse strateegia revideerimist.

Ta põhjendas, et uue struktuuri eesmärgiks on integreerida eriti suured teemad nagu digitaliseerimine, turvalisus ning kliima ja keskkond ministeeriumi tegevustega. Edaspidi vastutavad nende teemade eest erinevad osakonnad vastavalt oma tegevusaladele.

2019. aasta alguses loodi Soome transpordiministeeriumis kliima- ja keskkonnaosakond, mille ülesanne oli tagada, et transpordi- ja sidesüsteemid oleksid energiasäästlikud, madala heitgaasiheite ja vähese keskkonnamõjuga.

"Kliimamuutus ja selle tagajärgedega võitlemine on ühiskonna, isegi inimkonna saatuse küsimus," väitis toonane transpordi- ja sideministeeriumi kantsler Harri Pursiainen.

Soome transpordi- ja sideminister Lulu Ranne ütles möödunud aasta aprillis, et traditsiooniline sisepõlemismootor ei kao Soomest kunagi täielikult.

Soome kliimanõukogu hindas augustis, et peaministri Petteri Orpo valitsuse poliitika raskendab transpordisektoril heitkoguste vähendamise kohustuste täitmist. Nõukogu julgustas suurendama taastuvkütuste osakaalu ja kiirendama transpordi elektrifitseerimist.

Edaspidi võib aga valitsust ja ministeeriumeid teadusküsimustes nõustada mõni teine ​​organ. Helsingin Sanomat teatas teisipäeval, et peaministri büroo on koostanud plaani, mille kohaselt kaotatakse kliimanõukogu senisel kujul ning liidetakse see kokku kolme teise teadusnõukoguga.

Orpo kommenteeris, et poliitilisi otsuseid selles küsimuses veel tehtud ei ole.