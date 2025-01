ERR Ukrainas: Kiiev ootab läänelt relvaabi, kuid käivitab ka oma relvatööstust

Bohdana on NATO 155-millimeetrise kaliibriga liikursuurtükk, mis töötati välja just enne täiemahulise sõja algust.

"Praegu see töötab ühel positsioonil ega liigu kuhugi. Varem me liikusime temaga, aga Lancet droonid kärpisid meil natuke tiibu. Nüüd me lihtsalt kaevame ta maasse," selgitas Ukraina sõjaväelane Serhii.

Lisaks droonidele on seal ohuks ka mürsud.

Paraku ei saa suurtükkide positsioone rindejoonelt rohkem tagalasse viia.

"Meil on praegu ainult lühimaa lõhkelaengud. Kuna suurtükk on suur, peame valima positsioone vaenlase lähedal. See ei ole eriti hea, aga on nagu on. Meie riik lõhkelaenguid ei tooda. Mürske toodab Ukraina küll, me saime kaks partiid, olid head. Lõhkelanguid aga mitte," rääkis Serhii.

Mõnel sõduril on veel 2014. aasta sõja kogemus.

"Ma olin siin 10 aastat tagasi, just siinkandis. Tean siin kõiki teid, maastikku," ütles Juri, kes ei uskunud, et täiemahulise sõja puhkemine on võimalik.

Toretskis käivad tulised linnalahingud. Ukraina jalavägi vajab tuge suurtükiväelastelt.

"Selleks, et tõrjuda vaenlast näiteks keldrist, on vaja terve maja hävitada. Kuna majad olid nõukogude ajal hästi ehitatud, ei ole see ülesanne nii lihtne," selgitas Serhii.

"Näiteks kahe päevaga me lasime välja 140 mürsku. On päevi, kus laseme 160, 180 või 100. See sõltub," sõnas Ukraina sõjaväelane "Kräsupea".