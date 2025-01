ERR Harkivi oblastis: igas Ukraina armee brigaadis on drooniüksus

Sõda Ukrainas kutsutakse droonide sõjaks. Igas Ukraina armee brigaadis on drooniüksus ja mõnes brigaadis on ka spetsiaalsed töökojad.

Ida-Ukrainas on talv. Enamus Ukraina sõduritest talvituvad blindaažides.

"Eelmise aasta sügise lõpus ja talve alguses elasime telgis. See oli kõrgustikul metsarajal, kus oli kõva tuul, mis puhus telki sisse. See oli keeruline. Lisaks veel see, et ükskõik, kuidas sa telki maskeerid, seda on võimatu maskeerida nii nagu blindaaži. See on ohutuse küsimus. Selliseid blindaaže on paar tükki iga 10 ruutmeetri peale kogu rindejoone ulatuses," kirjeldas Ukraina sõjaväelane Tim.

On ka neid, kes elavad eramajades. Näiteks niinimetatud droonide laboratooriumit on blindaaži võimatu üles seada. Droonide töökojas seadistavad Ukraina sõjaväelased ümber tsiviildroone ja remondivad neid, mis on lahingus kahjustada saanud.

"Keskmiselt saame korda teha 30 drooni päevas. Sõltub sellest, kui keerukas on töö. 50 protsenti on ümberseadistamine, 50 protsenti on remont," selgitas Ukraina sõjaväelane Roman.

Täiemahulise sõja kolmandal aastal just FPV- või kamikadze-droonid ongi peamine relv mõlemal poolel. Mõlemad pooled kasutavad aktiivselt ka droonivastaseid seadmeid, kuid lõpuks sõltub kõik ikka inimesest.

"Kogenud piloot teab, kuidas ohtlikust tsoonist lahkuda ja kuidas sinna üldse mitte sattuda. Ta tunneb neid tsoone, orienteerub kaardi järgi ning proovib erinevaid marsruute. Piloodi kogemus ja oskus otsustavad rohkem kui droonide arv või kvaliteet," märkis Ukraina sõjaväelane Viktor.

Erinevalt Romanist ja Vikorist, kes tegelesid elektroonikaga enne sõda, oli see Aleksei jaoks mitte töö, vaid hobi. Tsiviilelus oli ta autojuht ja keevitaja.

"Mehi ei jätku. Oleks rohkem mehi, saaksime rohkem droone teha," ütles Roman, kelle sõnul oleks tema töökojas vaja juurde vähemalt kaheksat inimest.

Aleksei pani ERR-i võttegrupi külaskäigu ajal kokku droon-retranslaatorit – uus sõna droonide sõjas.

"Ma ei tohi detailidesse minna, aga tänu sellele võivad meie droonid lennata üle takistuste nagu metsarada või hoone. Ilma retranslaatorita on see võimatu. See suurendab lennuulatust ja efektiivsust," selgitas ta.

Oma droonide laboratooriumi sisustas Viktor koos relvavendadega majja, kus enne elasid tsiviilelanikud, kes olid sõja eest sunnitud põgenema. Viktor leidis kuurist koos prügiga ka vana pildialbumi.

"Nad olid sunnitud jätma siia nii enda kui ka oma esivanemate asjad ja põgenema. Me oleme siin sõjas selleks, et mitte keegi ei peaks enam oma elu prügikasti viskama, et mitte keegi ei peaks enam põgenema ja varjupaika otsima," ütles Viktor.