Ukraina on tõusnud liikursuurtükkide tootjate esirinda

Selle andmetel toodavad Ukraina tehased iga kuu väidetavalt kuni 36 liikursuurtükki 2S22 Bohdana, mis teeb sellest ühe enimtoodetud iseliikuva suurtükisüsteemi maailmas.

OSINTtechnical tõi välja, et selline kogus on võrreldav veel ainult Hiinaga, kus toodetakse liikursuurtükke PCL-181, mille täpne toodangumaht on teadmata, kuid tõenäoliselt üle 200 aastas ja Lõuna-Koreaga, mis valmistab aastas 240 liikursuurtükki K-9 (Eesti kasutuses nime all Kõu – toim.).

Ukrainian factories are reportedly producing up to 36 2S22 Bohdana 155mm self-propelled artillery systems every month.



That figure represents a massive increase in Ukrainian defense production capabilities, making the Bohdana one of the most widely produced SPHs in the world. pic.twitter.com/eAFSMgIxrd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2025

Ukraina liikursuurtükkide toodangumaht näitab riigi kaitsetööstuse tohutut hüpet, tõdes väljaanne. See, et Ukraina on asunud tootma ka järelveetavaid 155-millimeetriseid suurtükke, näitab OSITNTtechnicali hinnangul, et ta suudab valmistada juba rohkem kahuritorusid kui liikursuurtükkidele jõuab paigutada.

Militaartehnika väljaanne army-technology.com kirjutas reedel Ukraina kaitsehangete ameti (DPA) teatale viidates, et kui DPA teatel toodetakse iga kuu enam kui 20 Bohdanat, siis üks allikas väitis Army Technologyle, et nad tarnisid selle aja jooksul koguni 36 süsteemi.

Väljaanne täpsustas, et DPA teatel oli tootmise suurendamine võimalik tänu Euroopa partnerite toetusele, kes investeerisid riigi kaitsetööstusbaasi.

Army Technology andmeil on 85 protsenti Bohdana komponentidest on juba toodetud Ukrainas ning riik plaanib aasta lõpuks tõsta selle näitaja 95 protsendini.

Kuigi Ukraina on saanud Euroopa riikidelt ja USA-lt rohkelt sõjalist abi, on vajadus arendada oma relvasüsteeme oma sõjaväe tarbeks muutunud üha kriitilisemaks, kuna doonorite varud on otsakorral ja kaotused lahinguväljal endiselt suured.

Army-technology.com andmeil sai Ukraina alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aasta veebruarist kuni 2024. aasta keskpaigani üle 800 erineva kaliibriga suurtükiväesüsteemi.

See hõlmab lääne 155-millimeetriseid suurtükke, nagu näiteks Ühendkuningriigi AS90, Saksa PzH2000, Rootsi Archer, Prantsusmaa CAESAR ja USA M777. Nii erinevate süsteemide kasutamine paneb aga Ukraina sõjaväe logistikale märkimisväärse koormuse, tõdes väljaanne.

Bohdana 2S22 on Ukraina tööstuse poolt riigi relvajõudude tarbeks välja töötatud 155-millimeetrise kaliibriga ratastel suurtükisüsteem, mis koosneb 155 mm peakahurist, mille laskeulatus on väidetavalt 40–50 km ja mis on paigaldatud AutoKrAZi toodetud KrAZ 63221 6×6 suure liikuvusega veoauto šassiile. Suurtükk suudab tulistada kuni kuus lasku minutis.

Esimeste selle relva partiide valmistamiseks andsid raha teadaolevalt lääneriigid, sealhulgas 18 suurtüki jaoks Taani 2024. aasta keskel, saades esimeseks NATO riigiks, mis rahastas relvade ja laskemoona tootmist otse Ukrainas.