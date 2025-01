Leedu välisminister kutsus revideerima Läänemerel kehtivaid navigatsioonireegleid

"Läänemere navigatsioonireeglid tuleb üle vaadata, eriti mis puudutab ankrute kasutamist," postitas Budrys pühapäeval sotsiaalmeediakeskkonnas X, lisades, et viimasel ajal on Läänemerel toimunud liiga palju kaabli-intsidente, et neid pidada juhuseks.

"Varilaevastik ei ole ainult sanktsioonidest kõrvalehoidmise probleem. See on suurem probleem, mis seab ohtu meie keskkonna ja kriitilise infrastruktuuri," ütles ta, viidates Venemaa niinimetatud varilaevastikule, mis transpordib Venemaa toornaftat ja naftasaadusi Moskva-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks.

Another instance of undersea cable damage has been reported today in the Baltic Sea, this time between #Latvia& #Sweden.



Lithuania takes these reports very seriously. While the investigation is still ongoing and full details have yet to be unveiled, here's what I think:

- Too…