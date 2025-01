Rootsi võimud läksid kaablikahjustamises kahtlustatavale laevale

Ehkki Rootsi prokuratuur ei öelnud oma pressiteates arestitud laeva nime, teatas ajaleht Expressen, et see kannab nime Vezhen.

Ööl vastu esmaspäeva, veidi pärast südaööd teatasid nii ajalehed Expressen ja Aftonbladet kui ka Rootsi avalik-õiguslik ringhääling SVT, et Rootsi võimuesindajad läksid arestitud laeva pardale, vahendas Soome leht Helsingin Sanomat.

Võimude pardaleminekut kinnitas Expressenile ka Rootsi kaitsepolitsei pressiesindaja Gabriel Wernstedt, kuid ta ei öelnud täpselt, mis ametiasutuse esindajad pardal on.

"Ma ei hakka kommenteerima, millises asutuses need inimesed täpselt töötavad. Küll aga teeme koostööd rannavalve, Rootsi kaitseväe ja politseiasutusega," märkis Wernstedt.

Tema sõnul viiakse pardal läbi eeluurimise raames vajalikke uurimistoiminguid.

Reedel Venemaa Ust-Luuga sadamast lahkunud Vezhen muutis pühapäeva õhtul selgelt kurssi. Laevaliiklust jälgiva veebilehe Marinetraffic andmetel tundub, et laeva on pärast kursi muutmist saatnud Rootsi rannavalve alus.

Vezhen oli Marinetraffici andmetel algselt teel Taani. See ületas lõhutud merekaabli veidi enne kella ühte öösel vastu pühapäeva.

Vezhen sõidab Malta lipu all ja on Maltal registreeritud. Veebilehtede Marinetraffic ja Global Fishing Watch andmetel on laev pärast Venemaa-vastase agressioonisõja algust varemgi Venemaal käinud.

Läti võimud teatasid pühapäeval, et Läti riikliku raadio- ja telekeskuse (LVRTC) merealune optiline kaabel sai pühapäeva hommikul kahjustada. LVRTC teatel edastas andmeside seiresüsteem teate kahjustusest Ventspilsi-Ojamaa (Gotlandi) lõigul. Uudisteagentuuri LETA andmetel tuvastati kahjustus Rootsi majandusvetes.