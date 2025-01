Läti raadio- ja telekeskuse optiline kaabel sai Läänemeres kahjustada

LVRTC teatel edastas andmeside seiresüsteem teate kahjustusest Ventspilsi-Ojamaa (Gotlandi) lõigul.

Keskus jätkab teenuste pakkumist teiste marsruutide kaudu.

"Praegu on põhjust arvata, et kaabel on oluliselt kahjustada saanud ja kahjustus on väliste mõjude tõttu," ütles LVRTC kommunikatsioonijuht Vineta Sprugaine.

Kaabel asub Läänemere põhjas rohkem kui 50 meetri sügavusel, mistõttu saab kahju iseloomu kindlaks teha ainult pärast seda, kui on alustatud selle parandamist, lisas Sprugaine.