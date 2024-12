Helenius ostab Estonia Farmid

Joakim Heleniuse Trigon Capital ostis Eesti ühe suurima põllumajandusettevõtte Estonia Farmid, mille ettevõtja plaanib ühendada talle kuuluva Väätsa Agroga. Tehingu hinda pooled ei avalda, kuid Heleniuse sõnul jääb see ühe ja 100 miljoni euro vahele.

Joakim Heleniuse Trigon Capitali kasutuses on praegu 6800 hektarit põllumaad ja ettevõtetel 3500 lüpsilehma. Estonia Farmide grupis on kasutusel 9300 hektarit põllumaad ja ettevõttel on 2700 lüpsilehma. Kolmapäeva õhtul allkirjastatud ostu-müügilepingu kohaselt sünnib üks suurimaid Eesti põllumajanduskontserne.

Helenius ütles, et ta on allkirjastanud konfidentsiaalsuskokkuleppe ja seega tehingu maksumust öelda ei saa. "Ma saan selle võrra teid aidata, et see oli rohkem kui miljon ja vähem kui 100 miljonit," ütles Helenius.

Estonia Farmid tegutseb suuresti Heleniusele juba kuuluva Väätsa Agro kõrval, mistõttu loodab ta tehingu järel saavutada sünergia- ja mastaabieeliseid ning suurendada kasumlikkust.

Heleniuse sõnul hindab ta, et Eesti keskkond on piimatootmiseks suurepärane. "Tahaksin näha, et tulevikus piimatoodete osa Eesti ekspordisektorist oleks väga palju kergem kui praegu," märkis Helenius.

"Kui siia ehitatakse elektroonikatehas ja elektroonikatehas ekspordib 100 miljoni eest, siis sellest on Eesti lisandväärtus võib-olla kolm-neli miljonit, aga kui piimandussektor ekspordib 100 miljonit, siis see on 100-protsendiliselt Eesti lisandväärtusega, ehk kogu see summa jääb Eesti omaks," rääkis Helenius.

"Loomulikult on tähtis, et meil oleks erinevaid sektoreid, kus läheb hästi, aga ma arvan, et piimandussektorist saab aegamööda üha tähtsam osa Eesti majandusest ja Eesti ekspordist," lisas ta.

Pikemas plaanis ütles Helenius, et ta kavatseb nüüd talle kuuluvates farmides piimakarja ja piimatootmist suurendada, kuna maad selle jaoks on piisavalt. "Sellega võiks loomulikult toota palju-palju-palju rohkem piima veel," märkis Helenius.

Helenius ütles, et lähiajal plaanib ta Estonia Farmid üle võtta ja oma ettevõtetega liita, kuid seejärel on valmis edasi tegutsema. Samas ta ei avalda, mida ta plaanib.

"Ma just tegin ära tehingu, mis on ülivõimsalt Eesti põllumajandussektori läbi aegade suurim tehing. Sellega ma nüüd lähiaegadel tegelen, enne kui ma lähen veelgi ulmelisemaid visioone ellu viima," märkis Helenius.

Estonia Farmidele kuulub 82,23 protsenti ühest Eesti suuremast põllumajandusettevõttest OÜ Estonia. Sellele kuulub omakorda enamus ettevõttest Kabala Agro OÜ, tervikuna Sõrandu Farm OÜ ja 40-protsendiline osalus biometaani tootvast ettevõttest OÜ Oisu Biogaas.

Estonia Farmid teatas, et müügiotsus sündis raskelt. "OÜ Estonia Farmid praegused osanikud, nende vanemad ja vanavanemad on Oisu piirkonna taludes, kolhoosides ja ettevõtetes tegutsenud ligi viimase 100 aasta jooksul. Seepärast on tegemist emotsionaalselt raske otsusega, mis on langetatud pika kaalumise tulemusena," ütles Estonia juhatuse esimees Ain Aasa.

Osanike sõnul viis müügiotsuseni tõdemus, et uute pikemaajaliste strateegiliste plaanide seadmine on osutunud varasemast oluliselt keerulisemaks ülesandeks. Põhjuseid selleks on mitu, muuhulgas üldine toidutootmist puudutav majanduspoliitiline ebakindlus ning teadmatus, kas suuremahulised tulevikuinvesteeringud kajastuvad 10 aasta pärast ettevõtte reaalväärtuses.

"Jõudsime järeldusele, et üksnes oma ressurssidele tuginedes oleksid võetavad riskid liiga suured. Järgnes loogiline otsus, et mõistlik on leida OÜ Estonia Farmidele uus omanik, kes arendaks ettevõtet edasi," rääkis OÜ Estonia Farmide juhatuse liige Jaanus Marrandi.

Estonia Farmid OÜ-l on osalus kolmes põllumajandusettevõttes: Estonia OÜ, Kabala Agro OÜ, Sõrandu Farm OÜ. Estonia Farmid OÜ grupil on kokku umbes 9300 hektarit haritavat maad ja neil on 2700 lüpsilehma.

Estonia Farmid teenis möödunud aastal 19,5 miljoni euro suuruse käibe juures 1,4 miljonit eurot kasumit. Ettevõtte omakapital oli möödunud aasta lõpu seisuga 20 miljonit eurot 40,8 miljoni euro suurusest bilansimahust.

Enne praegust tehingut on Joakim Heleniusega seotud ettevõtete omanduses Eesti suurim piimafarm Väätsa Agro AS ja piimafarm Kaiu LT OÜ. Kokku on neil 6800 hektarit põllumaad ja 3500 lüpsilehma.

Heleniusele kuuluv Väätsa Agro teenis 2023. aastal 19,6 miljoni euro suuruse käibe juures viis miljonit eurot kasumit. Ettevõttes oli 24,1 miljonit eurot omakapitali 29,2 miljoni euro suurusest bilansimahust. Kaiu LT käive möödunud aastal oli 6,8 miljonit eurot ja kasum ligi 870 000 eurot.