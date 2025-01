Uisuväljakutel on võimalik vaatamata soojale ja vihmale uisutada

Kuigi Lõuna-Eesti suusakeskustes on soojad ilmad ja vihm lume ära sulatanud, on külmutusseadmetega varustatud uisuväljakutel võimalik siiski talisporti harrastada.

Kuigi on kuus kraadi sooja ja sajab vihma, on Vastseliina uisuväljaku jää sile ja uisutamiseks väga hea.

"Jää hoidmine nõuab ikka omajagu tööd. Nädalas kolm-neli korda enne treeninguid peab kindlasti keegi jäämasina selga hüppama ja tiiru tegema. Praegu, kui päikest ei paista, siis +10 kraadiga see plats kestab meil siin ilusasti märtsi lõpuni," selgitas Vastseliina uisuväljaku jäämeister Tanel Tähe.

Ka Tartu Raekoja platsil oleval uisuväljakul nähakse samuti palju vaeva, et jää peale tulijatel oleks hea uisutada.

"Uisutamist saab nautida vihmaga ja veega ja ilma veeta, aga uisuväljaku jääd on võimalik hoida, kui vett pärast vihmasadusid pealt võimalikult kiiresti eemaldada. Jäämasin on nii võimekas, et kui jäämasinaga toimetada, siis ta korjab küllaltki palju vett ära ja siis jää saab jahtuda," rääkis Tartu uisuväljaku jäämeister Toomas Õige.

"Ega see ikka mõnus ei ole selles mõttes, et sokid on vaikselt juba märjaks saamas ja muidu ka niiske olemine, aga jää on suhteliselt okei isegi," tõdes uisutamas käinud Maria.