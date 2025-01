Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA majandus kasvas eelmisel aastal 2,5 protsenti, kuid viimases kvartalis võttis kasvutempo veidi hoogu maha.

Eelmisel aastal USA majanduskasv veidi aeglustus, kuna 2023. aastal kasvas majandus lausa 3,2 protsenti. USA majandus kasvas 2024. aasta neljandas kvartalis 2,3 protsenti, kolmandas kvartalis kasvas majandus 3,1 protsenti.

Siiski püsis USA tööturg tugeval tasemel ning tarbijad kulutasid palju raha. Ka inflatsioon võttis hoogu maha, sellest hoolimata polnud ameeriklased olukorraga rahul ning saatsid vabariiklased Valgesse Majja, vahendas The Wall Street Journal.

Analüütikud eeldavad, et USA majandus jätkab ka sel aastal kasvamist. Siiski leiavad nad, et majanduskasv veidi aeglustub. Föderaalreserv eeldab, et majandus kasvab sel aastal 2,1 protsenti.

2025. aasta osas on praegu palju ebaselgust, majandusteadlased eeldavad, et võimalikud tariifid võivad pärssida majanduskasvu ning kiirendada inflatsiooni. Trumpi meeskond on aga teatanud, et regulatsioonide kärpimine ning odavamad energiahinnad aitavad tariifidest tekkivaid riske tasakaalustada.

USA föderaalreserv jätkab samas mõõdukat rahapoliitikat ning jättis kolmapäeval intressimäärad muutmata.

Majandusteadlased eeldavad nüüd, et esimeses kvartalis suureneb kaupade import. Ettevõtjad toovad riiki rohkem kaupu, kuna tahavad olla tariifidest samm ees. Paljud ettevõtjad on majanduse tuleviku suhtes ka optimistlikud.

"USA majandus on toiminud väga hästi, on endiselt tugev. Trumpi administratsioon on andnud märku, et liigub ettevõtjasõbralikuma poliitika suunas, millest peaks olema kasu majandusele ja meie klientidele," ütles finantshiiglase Wells Fargo juht Charlie Scharf.