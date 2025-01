USA kavatseb riigist välja saata 94 Eesti kodanikku

Telekanal Fox News jagas USA immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) nimekirja lõpliku väljasaatmisotsusega välismaalastest ning dokumendist selgub, et võimud kavatsevad riigist välja saata 94 Eesti kodanikku.

Nimekirja kuulub kokku 1 445 549 inimest. Dokumendist selgus, et välja saadetakse 94 Eesti kodanikku. USA kavatseb veel välja saata 259 leedulast, 125 lätlast ning 22 soomlast.

Tegemist on inimestega, kelle kohta on langetatud lõplik väljasaatmiskorraldus, kuid kes ei viibi vahi all.

Suurim osa väljasaatmisele kuuluvatest inimestest on pärit Hondurasest, keda on kokku 261 000.

Donald Trump lubas juba valimiskampaania ajal karmistada riigi rändepoliitikat ning andis nüüd ICE-le laialdased volitused, et kiirendada inimeste väljasaatmist.

ICE korraldab riigis ka haaranguid ja võimud vahistavad dokumentideta migrante. Vahistatute arv on viimaste päevade jooksul kasvanud.