Oscarile kandideeriv Läti animafilm kogub üle maailma populaarsust

Gints Zilbalodise "Vool" ehk Eesti variandis "Vooluga kaasa" meelitab rahvast kinno kõikjal üle maailma. Lätis on "Vool" 255 000 vaatajaga juba püstitanud taasiseseisvusaja vaatajarekordi, olles menukam isegi "Titanicust" ja lätlaste enda saatuseloost "Hingede torm".

Läti kunstimuuseumis seisid inimesed järjekorras, et pääseda vaatama seal kümmekond päeva näha olnud Kuldgloobust.

Filmi autorid on nii hõivatud, et intervjuu saamine võttis "Aktuaalsele kaameral" oma kaks kuud.

"Riigiti on "Voolu" tutvustamine erinev. On riike, kus meie filmi levitavad väiksed sõltumatud levitajad, kelle reklaamieelarve on väiksem ja ka kinosid on vähem. Kuid teine äärmus on Mehhiko, kus meie filmi vaatajate arv on sama mis suurtel Hollywoodi filmidel," ütles animafilmi produtsent Matiss Kaža.

Kuldgloobus, Euroopa filmiauhind ja veel üle 60 erineva maineka filmiauhinna on "Voolu" tegijatel juba käes. Oscari või Oscarite saamine sõltub filmi kvaliteedist, aga ka sellest, kui palju suudetakse Ameerika filmiakadeemia liikmete seas seda tutvustada, kui palju vahetult kohtuda. "Voolu" suurim konkurent Oscarile on teine täispikk animafilm "Pöörane robot".

"Lobitöö määrab Oscari saamisel väga palju. Seetõttu oleme kampaania selle auhinna saamiseks väga põhjalikult läbi mõelnud. Eraldi töötab PR-meeskond, kes suhtleb Ameerika filmiakadeemia hääletajatega. Nad annavad neile teada, mis film see on ja korraldavad eraldi seansse. Režissöör Gints Zilbalodis on ise kohal ja suhtleb Ameerika filmiakadeemia liikmete ja teiste hääletajatega," selgitas Kaža.

Kui Disney stuudiotega võrreldavat masinavärki pole väikesel riigil enda kasuks tööle panna, siis aitavad ka enda kontaktid – Matiss Kažal on Ameerikas õppimise ajast filmimaailmas palju tuttavaid koolikaaslasi ja õppejõude. Nüüd hoiavad nad "Voolule" pöialt.