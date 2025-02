Talipüügi hooaeg võib kalameestel tänavu sootuks vahele jääda

Tänavune talv on olnud kalastajatele pettumus, näiteks Võrumaal on enamik veekogusid olnud õhukese jääga kaetud, kalamehed ei ole saanud jääle püüdma minna ega ole olnud võimalik ka kaldalt püüda.

Mõni päev tagasi sulas Navi külas asuvas Põrmu järvel jää, nii et kohalik kalamees Kalev Ots läks kohe kaldalt lanti loopima.

"Kalamehe hing tahab kalale, alles üleeile jää läks siin ja ma punnitan siin kaks päeva, midagi ei ole saanud, paar võttu on olnud või või on põhi olnud, lanti aga vahetad. See kalamehe elu on niimoodi, et mõnikord saad 20 hauge, teinekord saad ühe haue ja enamjaolt ei saa midagi," rääkis Ots.

Kas on lootust, et jää peale saab kala püüdma või on see lootus õhkõrn?

"See lootus on õhkõrn, et jääle saab. Ega ei näitagi sellist külma, vaja oleks 20 kraadi külma, et jääle saada – nii kolm ööd. See viis-kuus kraadi ei külmeta enam," ütles Ots.

Lämmijärve peale pole sellel talvel korralikku jääd tekkinudki ja karta on, et tänavune talipüügi hooaeg võib kalameeste jaoks üldse vahele jääda.

"Suur järv selleks, et korralikult ära külmuks, vajaks mitu päeva krõbedat külma, nii alla kahekümne kraadi. Aga see väike järv (Lämmijärv) reeglina detsembris ja jaanuaris moodustab jääkatte, kuigi see aasta on läinud natuke teistmoodi. Siiski see jääkate tuli, aga polnud piisav, et kannaks inimest," rääkis Räpina sadamakapten Marko Kajasalu.

Päästeameti sõnul on sellel talvel võrreldes möödunud aastaga veekogudel toimunud vähem õnnetusi, kuid päästeamet rõhutab, et kui ka eelolevatel nädalate jooksul peaks veekogudele jää tekkima, võib jääle minna alles siis, kui päästeamet selleks loa annab.