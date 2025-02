Lux Expressi bussi avariis Venemaal hukkus kaks inimest

Lux Expressi juhatuse liige Ingmar Roos ütles, et õnnetus juhtus Ivangorodist 15 kilomeetri kaugusel teel Peterburi.

"Esialgsetel andmetel põrkas buss kokku lumekoristusmasinaga. Õnnetuse põhjuste kohta hetkel ametlik info puudub," märkis Roos.

Tegemist oli Lux Expressi kell 14.30 Tallinnast väljunud Tallinna-Peterburi liinireisiga. Bussis viibis õnnetuse hetkel 22 reisijat ja bussijuht. Nende seas kaks Eesti, 16 Venemaa, kaks Saksamaa, üks Moldova ja üks Poola kodanik.

Õnnetuses hukkus kaks reisijat. Kokku toimetati Kingissepa haiglasse 13 inimest, kellest 11 olid reisijad, lisaks bussijuht ja lumekoristusmasina juht.

Eesti välisministeerium teatas, et neile teadaolevalt Eesti kodanikud õnnetuses surma ei saanud. Välisministeeriumist öeldi, et bussis viibinud kahest Eesti kodanikust üks on haiglas, kuid teise kohta andmed puuduvad.

Eesti saatkonna poole Moskvas on abi saamiseks praeguse seisuga pöördutud ühe õnnetusse sattunud Eesti kodanikuga seonduvalt. Saatkonna teadaolevalt oli bussis lisaks kahele Eesti kodanikule ka üks Eesti elamisloaga Venemaa kodanik.

Avariisse sattunud buss. Autor/allikas: Pealtnägija foto / Fontanka

Esmaspäeval kella 10 paiku kirjutas väljaanne Fontanka, et avariipaigal hukkusid 60-aastane naine ja tema 61-aastane mees. Üliraskes seisundis on haiglas mõlemad juhid, samuti 11-aastane poiss ja 37-aastane mees.

Samuti kirjutas väljaanne, et 49-aastane bussijuht on pärit Peterburist. Peterburist on pärit ka 11-aastane poiss, kes toimetati koljuluu ja selgroolüli murdudega haiglasse.

Üks reisijatest kirjeldas Fontankale, et õnnetus juhtus ootamatult ehk kokkupõrkele ei eelnenud pidurdamist ega signaale. Pealtnägija sõnul tuli bussijuht kabiinist välja lõigata, samas kui Leningradi oblasti eriolukordade ministeeriumi videost ja fotodelt on näha, kuidas lumekoristusmasina juhikabiin on raskelt viga saanud ja sealt lõigatakse juhti välja.

Pealtnägija sõnul oli bussis ka kaks last, kellest ühega tundus kõik korras olevat, kuid teine toimetati teadvuseta olekus haiglasse.