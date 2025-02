Rootsi enam sabotaaži ei kahtlusta ja laseb Vezheni vabadusse

Rootsi prokuratuur teatas, et vabastab esmaspäeval laeva Vezhen, mida kahtlustatakse Läti ja Rootsi vahelise sidekaabli lõhkumises. Võimude teatel tehti eeluurimisel kindlaks, et tegemist polnud sabotaažiga.

Läti ja Rootsi sidekaabli lõhkumine avastati 26. jaanuaril. Juhtumis kahtlustatuna peeti kinni kaubalaev Vezhen. Rootsi võimud läksid laevale ning prokuratuur arestis Vezheni.

Võimud kahtlustasid sabotaaži ning alustasid asja uurimist. Võimud lükkasid nüüd aga sabotaaži kahtlused tagasi.

Prokuratuur teatas, et uurimine näitas, et tegemist pole sabotaažiga. Tehti kindlaks, et kaabli purunemisele aitasid kaasa ilmastikutingimused, kehv varustus ja meresõiduoskus.

"Eeluurimine on juhtunu välja selgitamiseks olnud süstemaatiline ja põhjalik," ütles pressiteates prokurör Mats Ljungqvist.

Rootsi rahvusringhääling SVT kirjutab, et laev võib Rootsi vetest lahkuda. Eeluurimise raames üritavad võimud endiselt teha selgeks, kas juhtunu käigus pandi toime muid kuritegusid. Samal ajal tühistati laeva arestimine ning see võib lahkuda Karlskronast.

"Ülekuulamiste, arestimise ning sündmuskoha uurimise abil võime kindlalt väita, et tegemist pole sabotaažiga. Samas oleme suutnud tuvastada, et kaabli purunemise põhjustas just arestitud laev," rääkis Ljungqvist.

Läänemere piirkond on kõrgendatud valmisolekus pärast mitmeid elektrikaablite, telekommunikatsiooniliinide ja gaasitorude kahjustusi alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aastal.

Hiljuti vabastas Norra kaubalaeva, mida kahtlustati samuti Rootsi ja Läti vahelise telekommunikatsioonikaabli kahjustamises. Võimude teatel ei leidnud politsei juhtumiga seost.