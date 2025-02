Kuue riigi parlamendijuhid arutasid Tartus kaitseküsimusi

Kuue Venemaaga piirneva riigi parlamendijuhid kohtusid Tartus, et arutada vajalikke samme Ukraina toetamiseks ja Venemaast lähtuvate hübriidohtudega võitlemiseks.

Samuti räägiti suhetest Ameerika Ühendriikidega. Parlamendijuhtide sõnul on Euroopal vaja vähendada sõltuvust USA-st, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poola seimi marssali Szymon Holownia sõnul peaks ka kaitsekuludest suurem osa Euroopasse jääma, et oleks võimalik suuremas mahus enda kaitsetööstusesse investeerida.

"Me kulutame Euroopas 75 miljardit eurot aastas riigikaitsele. 80 protsenti sellest läheb Euroopa Liidust välja. See peaks muutuma. Me peaksime looma iseenda võimekuse," lausus Holownia.

"Me ei tohiks karta seda, mida Trump teeb, vaid peaksime tegema oma asja nii hästi kui suudame. Ja kui peaks, ma loodan, et nii ei lähe, aga kui peaks algama kaubandussõda USA ja Euroopa vahel, siis peab Euroopa reageerima. Me peame kaitsma oma kodanikke ja oma turgu," lisas Holownia.

Soome Eduskunna esimees Jussi Halla-Aho ütles, et Euroopa peab suurendama füüsilist võimekust toota varustust ja materjale nii enda kaitseks kui ka Ukraina aitamiseks.

"Nii saame vähendada meie sõltuvust USA-st. Tegemist on meie võtmeliitlasega, aga praegu ei ole olukord hea, kui me peame iga nelja aasta tagant kartma USA presidendivalimisi ja seda, milline mõju neil võib olla USA pühendumisel meie kaitsele ja Ukraina toetamisele," sõnas Halla-Aho.

Balti riikide, Poola, Soome ja Ukraina parlamentide esimehed tegid täna Tartus toimunud kohtumisel ühisavalduse, mille kohaselt jätkavad riigid Ukraina igakülgset toetamist ning tugevdavad koostööd Venemaa hübriidoperatsioonide ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks.