Trump peatas uue maaseaduse tõttu LAV-i rahastamise

USA president Donald Trump kritiseeris teravalt Lõuna-Aafrika Vabariigi (LAV) uut maaseadust ja teatas, et peatab riigi rahalise toetamise. LAV-i randi kurss võttis suuna alla.

Trump teatas, et LAV-i hiljutised meetmed võimaldavad riigil ebaõiglasel viisil konfiskeerida maad ja süüdistas sealseid ametivõime teatud inimrühmade väga halvas kohtlemises.

"Ma katkestan kogu tulevase LAV-i rahastamise, kuni selle olukorra täielik uurimine on viidud lõpule," teatas Trump.

Trumpi kommentaaride järel kukkus LAV-i randi kurss dollari suhtes ligi 1,6 protsenti.

LAVI-i president Cyril Ramaphosa kirjutas eelmisel kuul alla seadusele, mis lubab maa konfiskeerida, kui valitsus eeldab, et see on õigustatud ja õiglane ning teenib avalikkuse huve.

See seadus asendab apartheidi ajastust pärit seaduseelnõu, mil tuhanded mittevalged perekonnad aeti sunniviisiliselt oma maalt välja. Ligi 30 aastat hiljem kuulub umbes veerand põllumaast mustanahalistele lõuna-aafriklastele, kes moodustavad ligi 80 protsenti riigi elanikkonnast.

Maaga seotud küsimus tekitab riigis endiselt pingeid. Ramaphosa ütles, et uus eelnõu võeti vastu põhiseadusega ettenähtud protsessi raames ja, et valitsus pole konfiskeerinud ühtegi maa-ala, vahendas Financial Times.

Trump peatas hiljuti ka 90 päevaks USA välisabi andmise. Viimased andmed näitavad, et 2023. aastal andis USA LAV-ile 440 miljoni dollari ulatuses rahalist abi.

Ramaphosa rivaalid on juba öelnud, et ei toeta uut seadust ja võivad selle kohtus vaidlustada. Samas Ramaphosa parteikaaslane ning LAV-i kaevandusminister Gwede Mantashe ütles, et Aafrika riigid peaksid peatama maavarade ekspordi USA-sse.

"Nad tahavad peatada rahastamist, kuid tahavad endiselt meie mineraale. Aafrika peab ennast maksma panema, meil on midagi, mida maailm tahab, me pole kerjused," teatas Mantashe.

Trumpi liitlane ja maailma rikkaim mees Elon Musk väitis hiljem (tõendeid ta ei toonud), et LAV-is valitsevad rassistlikud omandiõigused. Musk pärineb ise Lõuna-Aafrika Vabariigist. LAV-iga on tihedalt seotud ka mitmed teised mõjukad Trumpi liitlased.

Miljardär ja Trumpi administratsiooni krüptotsaar David Sacks sündis LAV-is. Miljardär ja Trumpi kampaania rahastaja Peter Thiel veetis osa oma nooruspõlvest apartheidi aegses Namiibias, kus tema isa töötas valgete poolt juhitud režiimis.