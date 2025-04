Harri Tiido: tehnokraatia võimalikust võidukäigust USA-s

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all USA tehnooligarhid ja Paypali maffia. Demokraatia, isikuvabadused ja vaba turumajandus võivad USA-s olla oma lõpu alguses ja see ei ole aprillinali, märgib Tiido.

USA-d puudutavates sõnumites löövad enim laineid kaks tegijat: presidendi ametisse tagasi saanud Donald Trump ja valitsuse struktuure lammutama pandud tehnomiljardär Elon Musk. Kipub jääma mulje, et need tegelased käituvad täiesti kontrollimatult, ettearvamatult ja ebaloogiliselt. Võimalik aga, et tegemist on protsessiga, mille puhul oleme alles alguses ja mille mõju saab olema palju laiem kui USA.

Pean silmas arutelusid meedias selle üle, kes võib toimuva taga olla ja millised võivad olla selle laamendamise eesmärgid. Seoseid võib leida erinevate taustamõjuritega. Räägitud on Vene võimalikust mõjust, kuid jätan selle kõrvale. Ei hakka rääkima ka Trumpi Vene-sõbralikkuse võimalikest põhjustest.

Muski puhul tasub ehk meenutada tema kurikuulsat natsitervituseks käe viskamist. Et kas oli ikka tegemist natsliku tervituse teadliku kasutamise või lihtsalt juhusliku liigutusega. Ei tea. Küll on teada, et Musk oli lapsepõlves Lõuna-Aafrikas vaimustatud oma vanaisast Joshua Haldemanist. Too omakorda oli 1930. aastatel Kanadas elades osalenud liikumises Technocracy Incorporated, mille Kanada valitsus keelustas tulenevalt selle vastuseisust Kanada osalemisele teises ilmasõjas natside vastu.

1951. aastal emigreerus Muski vanaisa Lõuna-Aafrika Vabariiki, kuna sealne apartheidirežiim olnud tema arvates palju parem kui Kanada demokraatia. Lõuna-Aafrika Vabariik juhtis Haldemani arvates valget kristlikku tsivilisatsiooni juudi pankurite ja nende kontrollitavate värviliste hordide rahvusvahelise vandenõu vastu. Vanaisa apartheidi ja natsilembus võis küll noorele Muskile mõju avaldada, kuid huvitavam on mainitud tehnokraatide liikumine.

Nimelt olnud neil kavas luua Ameerika tehnoriik. Plaan nägi ette kaasata sellesse peale USA veel Kanada, Gröönimaa, Kariibi mere riigid, osa Kesk-Ameerikast. See tuleb juba kuidagi tuttav ette, vähemalt osaliselt. Meenutagem kasvõi Trumpi jutte osa mainitud maade liitmisest USA-ga kas vabatahtlikult või vajadusel ka jõu abil.

Nii jõuamegi tänapäeva. Oleme taustajuttudes rääkinud Curtis Yarvinist, praeguseks esiplaanile tõusnud tumeda valgustuse mõtete genereerijast, kellel on järgijaid Ränioru tehnooligarhide seas. See tehnoeliit on arvamusel, et Ameerika senine impeerium on kokkuvarisemise äärel. Nende siht ei ole selle vältimine, vaid vastupidi, kiirendamine, luues samal ajal enda ja oma vara jaoks jaoks turvatsoonid. Neis tsoonides oleksid nemad ise otsustajad.

Esimene ülesanne on nende arvates seniste riigistruktuuride lammutamine ja demokraatiale lõpu tegemine. Nagu omaaegsed tehnokraatide liikumise liikmed, arvavad ka nüüdistehnokraadid, et riiki peavad juhtima eksperdid, soovitavalt insenerid, mitte valitavad poliitikud.

Enamus neist tehnooligarhidest kuulub niinimetatud Paypali maffiasse. Need on inimesed, kes oma hiigelvarandusele panid aluse omal ajal Paypalis koos töötades ja selle hiljem maha müües.

Nähtavaim neist on Elon Musk, kes on saavutanud praeguseks võimekuse hakata riigi funktsioone üle võtma. Starlink interneti kontrolliks. Endine Twitter ehk X informatsiooniliseks ja finantskontrolliks, xAI ehk Muski tehisintellektiettevõte otsustussüsteemide jaoks ja Tesla ning SpaceX füüsilise infra tarbeks.

"Thieli mõju ulatub rahvuslikust julgeolekust kuni rahandussüsteemideni."

Muski varjus on ehk tähtsamgi tegelane Peter Thiel, kes tegutseb varjatumalt läbi oma kompanii Palantir ja liitlaste võrgustiku, rajades jälgimise ja kontrolli infrastruktuuri, mida kavandatav uus maailmakord vajab. Thieli mõju ulatub rahvuslikust julgeolekust kuni rahandussüsteemideni.

Mitme analüütiku arvates näeb uus kord välja mitte kui riik, vaid pigem kompanii. Kodanikke ei ole, on ainult tarbijad ja osanikud. Põhiseadust pole vaja, piisab korporatiivsetest reeglitest. Õiguste asemel on teenused, mida saab osta süsteemi jaoks väärtusi luues.

Kui Musk laamendab, siis Thiel tegutseb poliitilisemalt. Mingil hetkel leidis ta, et vaja on keha, kes poliitikas vajalikke samme astuks. Ta valis välja JD Vance'i, kellega ta tehnoloogiaäris tuttav oli ja kelle firmat ta oli rahastanud. Thiel pani mängu 15 miljonit dollarit ja tegi tundmatust Vance'ist senaatori. Edasi oli vaja see kreatuur kõrgemale nihutada.

Demokraatiasse Thiel ei uskunud ja ajas asju omal moel. Vance'i asepresidendi kandidaadiks saamine otsustati ühel tehnomiljardäride lõunal Trumpiga. Aga mis roll on siis Trumpil? Kasulik roll. Ta koondab tähelepanu oma ekstravagantse käitumisega. Ja laseb seniseid struktuure lammutada, olles nii-öelda kehaks, kellele näpuga näidatakse. Tema lähikonda on Thiel sokutanud ka mitmeid oma inimesi, et asja kontrollida. Tegelikud askeldajad jäävad varju.

Mingil hetkel võtab aga asja üle Vance, kes juba ametlikult teeb kõik vajalikud otsused, mis Thiel ja kompanii talle ette kirjutavad.

Ah et selleks on ju vaja, et ta järgmistel valimistel valituks saaks? Seda küll. Kuid Thieli Palantiri tehnoloogia on juba integreeritud valitsemise paljudesse osadesse, see võimaldab korraldada sotsiaalset mõju, suruda maha vastuhääli ja tugevdada võimulolijate poliitilisi narratiive.

Avalikku arvamust saab manipuleerida tehisintellekti abil korraldatud meediakampaaniatega, vastuhääled summutatakse tsensuuriga ja algoritmidega. Ehk nagu ütles Sirbile antud intervjuus Rein Taagepera, ta ei usu, et Ameerikas enam ausaid valimisi saab olema.

Demokraatia, isikuvabadused ja vaba turumajandus võivad USA-s olla oma lõpu alguses ja see ei ole aprillinali. Ainus lootus võiks olla, et senine kontrollide ja vastukaalude süsteem peab vastu. Või et Trumbi-Muski tandem puhub pilli lõhki, enne kui demokraatiale lõpp on tehtud.

