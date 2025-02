Netanyahut võõrustav Trump rääkis Gaza ülevõtmise plaanist

Ühtlasi teatas Trump kavatsusest Gazat külastada ja pakkus, et sellest võib saada "Lähis-Ida Riviera".

Trump kordas üleskutset palestiinlastele kolida sõjast räsitud territooriumilt Lähis-Ida riikidesse, nagu Egiptus ja Jordaania, kuigi palestiinlased ja mõlemad riigid on tema ettepaneku juba kindlalt tagasi lükanud.

"USA võtab Gaza sektori üle ja teeb seal töö ära. Me võlgneme selle," ütles Trump ühisel pressikonverentsil Netanyahuga.

Trump ütles, et Ühendriigid likvideerivad lõhkemata pommid, "tasandavad ala", eemaldavad hävitatud hooned ning "loovad majandusarengu, mis pakub piirkonna elanikele piiramatul hulgal töökohti ja elamispindu".

Kuid Trump näis vihjavat, et sinna ei naase palestiinlased. "See ei peaks läbima ülesehituse ja okupeerimise protsessi samade inimeste poolt, kes seal tõesti seisid ja võitlesid selle eest, elasid seal, surid seal ja elasid seal närust elu," ütles ta.

Netanyahu tervitas Trumpi kui "suurimat sõpra, keda Iisraelil eales on olnud". Ta ütles, et USA presidendi Gaza plaan võib "muuta ajalugu" ja sellele tasub "tähelepanu pöörata".

Egiptus ja Jordaania on Trumpi pakkumise palestiinlaste lahkumise kohta Gazast kategooriliselt tagasi lükanud.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Trumpi plaan tekitab mitmeid küsimusi. Pole ka selge, kui tõsiselt saab seda ettepanekut üldse võtta. Võimalik, et see on läbirääkimiste taktika ning Trump tahab nii Iisraelile paremaid tingimusi välja kaubelda.

Kui Trumpi plaan viiakse ellu, peaks selles mängima olulist rolli ka Iisrael. Riigi paremäärmuslikud poliitikud on varem samuti rääkinud, et Gaza elanikud tuleb ümberasustada, kuid Netanyahu valitsus pole toetanud Gaza sõjajärgset annekteerimist.

Ka USA kongressi vabariiklased ning demokraadid on plaani osas kõhkleval seisukohal. Näiteks jõulise välispoliitika toetaja senaator Lindsey Graham (vabariiklane) nimetas ettepanekut huvitavaks, kuid samas ka problemaatiliseks ning ütles, et tema valijatele selline idee ei meeldiks.

Ka Lähis-Ida ekspertides tekitas Trumpi plaan hämmingut. Palestiina omavalitsuse endine nõunik Khaled Elgindy nimetas Trumpi ettepanekut veidraks.

"Kas ta soovib Gazat arendada kui mingit rannaäärset kinnistut? Kas ta räägib USA okupatsioonist Gaza sektoris? Kas USA sunnib plaani raames välja kaks miljonit palestiinlast?" uuris Elgindy.

Valge Maja ametnikud samas väitsid, et palestiinlaste massiline ümberpaigutamine on ainus elujõuline variant ning leidsid, et nad suudavad veenda Egiptust ja Jordaaniat vastu võtma ümberasustatud palestiinlasi. Trump kutsus ka Jordaania kuninga ja Egiptuse presidendi Valgesse Majja kõnelusi pidama.

Samal ajal võtab Trumpi administratsioon veelgi karmima hoiaku Iraani suhtes. Enne Netanyahuga kohtumist teatas Trump, et kavatseb taastada niinimetatud maksimaalse surve poliitika Iraani vastu. Siiski väljendas ta lootust, et seda poliitikat ei tule palju kasutada.

Trump allkirjastas memorandumi, millega kehtestatakse sarnaselt tema esimesele ametiajale Teherani suhtes karm sanktsioonide poliitika. Selle peamiseks eesmärgiks on islamiriigi naftatulude vähendamine.

Trump ei välistanud ka Iisraeli toetamist, kui viimane otsustab Iraani rünnata.

"Me lihtsalt ei taha, et neil oleks tuumarelv. Vaatame, mis juhtub," ütles Trump.