Trumpi Gaza plaan saab kriitikat nii USA-s kui ka rahvusvaheliselt

Taas USA presidendiks saanud Donald Trumpi äritegevuses on väga oluline roll olnud kinnisvaraäril ning tema firmal Trump Organizationil on oma klientidele pakkuda üks maailma kõige suurejoonelisemaid luksuskinnisvaraportfelle. Selle teadmise valgel saab Trumpi avaldus Gaza sektori kohta palju selgemaks.

Paljud poliitikavaatlejad väga erineva taustaga väljaannetes on väljendanud seisukohta, et Gaza avalduses, nagu muudeski skandaalsetes väljaütlemistes, ei mõtle Trump nagu poliitik, vaid nagu kinnisvaraärimees.

"USA võtab üle Gaza sektori ja me teeme sellega ka tööd. See on meie oma ja me vastutame kõigi plahvatamata pommide ja teiste relvade kahjutukstegemise eest. Tasandame paiga ja saame lahti purustatud ehitistest. Teeme maatasa! Loome majandusarengu, mis tekitab piiramatu hulga töökohti ja eluasemeid piirkonna elanikele. Teeme päris tööd! Teeme midagi teistsugust! Tagasi pöörduda ei saa! Kui pöörduda tagasi, lõppeb see jälle nii, nagu see juba 100 aastat lõppenud on," rääkis Trump.

Pole ju midagi uut selles, et uusarenduste teele jäävatelt aladelt vanad elanikud ära saadetakse, pakkudes neile elamispinda kusagil mujal või raha või mingit muud kompensatsiooni. Selline on ka Trumpi loogika, kes siinkohal lihtsalt unustab riigipiirid, rahvusvahelise õiguse ning muud poliitika ja diplomaatia nüansid. Unustab ka palestiinlased, kes peavad nüüd häälekalt meelde tuletama, et nemad on Gaza sektoris alati elanud, pidades muu hulgas hotelle ja restorane, mida Trump on lubanud sinna rajama hakata.

"Me oleme üks vanimaid restorane Gaza rannikul, juba aastaid tegutsenud. Trump tuli lagedale otsusega, et tema tahab restorane rajada. Aga siin ju on juba restoranid ja hotellid ka. Miks peaks neid hävitama, et uued asutada? Hoolimata sellest hävingust ja kõigist neist varemeist, kui Jumal tahab, ehitame me selle uuesti üles paremini toimivana ja üldse palju paremana kui varem. See on meie maa ja meie oma maad maha ei jäta," ütles Gaza sektoris asuva restorani omanik Mohammad Abu Haseira.

Rahvusvaheline üldsus on Trumpi avaldusele reageerinud pea üksmeelselt negatiivselt. Ükski araabia riik palestiinlastest põgenike vastuvõtmisest huvitatud ei ole. Enamgi veel, kinnisvaraärimehelik avaldus ähvardab rikkuda Trumpi hea läbisaamise Saudi Araabia valitsejatega. Rääkimata Saudi Araabia normaalsest läbikäimisest Iisraeliga, millele pani Trumpi valitsus aluse Trumpi eelmisel valitsusajal ning mis on seega üsna uus nähtus.

USA-s endaski ei olda Trumpi ambitsioonidega rahul. Just paljud Trumpi tuumikvalijad, loosungi America First ehk Ameerika Ennekõike veendunud pooldajad leiavad, et Trump jätkab oma eelkäijate praktikat, toppides oma nina maailmas igale poole. Ehk valijad lootsid isolatsionismi, seda aga ei paista kuskilt.

Teine rühm, keda Trumpi avaldus selgelt ärritas, on araabia päritolu ameeriklased, eriti just palestiina taustaga kodanikud. Neid ei olegi nii vähe, nad on USA oludes üsna häälekas ja oluline seltskond. Paljud neist hääletasid Joe Bideni ja hiljem Kamala Harrise vastu ehk Trumpi poolt just seepärast, et neile tundus demokraadist presidendi valitsus liiga Iisraeli-meelne, liialt juute toetav. Trumpi avaldus tekitab neis, pehmelt öeldes, pettumust.

Kui aga Trump tõepoolest tahab oma plaane Gazas läbi viima hakata, siis neid, kes teda USA-s takistada saaks, on väga vähe. Kongressil selleks eriti võimalusi pole.

"Välispoliitika valdkonnas on üsna vähe piiranguid USA presidendi tegevusele. Isegi selle kontseptsiooniga, et USA on kuidagi kaasatud Gazas, ei saa Kongress USA seaduste kohaselt eriti midagi teha – ei saa teda peatada, ei saa USA presidenti peatada selle täideviimisel," selgitas Sydney ülikooli USA-uuringute keskuse teadusdirektor Jared Mondschein.

Trumpi plaan tundub igapidi ebarealistlik. Kui tal õnnestubki mööda vaadata tõigast, et gazalaste küüditamist tõlgendatakse ühemõtteliselt etnilise puhastusena, on tegu ülimahuka, seega ka ülikalli operatsiooniga, millega kaasnevaid logistilisi probleeme on raske ettegi kujutada.

Muidugi võib juhtuda, et Trump ennast Gaza teemal veel tagasi tõmbab, nagu ta on teinud ka Kanada osariigiks tegemise ning Kanadale ja Mehhikole kõrgemate tollimaksude kehtestamise küsimuses.

Ega kogu Iisraelgi Trumpi mõttesse vaimustusega suhtu. Siiski on see mõte väga meelepärane praegusele valitsusele ja eriti selle juhile Benjamin Netanyahule.

"Sel kohtumisel esitas ta ka oma ideid Gazast Hamasi-järgsel ajal ja minu arvates on neid ideid vägagi mõtet kuulda võtta. Need on esimesed algupärased ideed aastate jooksul," ütles Netanyahu.

Kui Trump Iisraeli toel oma kinnisvaraprojekti aga päriselt ellu viima hakkab, võib piirkonnas vallanduda seninägematu kaos ning Netanyahu rõõm jääda üürikeseks.