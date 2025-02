Helga Kalm: Trumpi Gaza arendamise ideel ei paista selget plaani taga

USA presidendi Donald Trumpi sõnul näeb tema plaan ette kõigi palestiinlaste väljasaatmist Gaza sektorist ning ilusate kogukondade ehitamist enam kui kahele miljonile palestiinlasele.

Helga Kalmu hinnangul tuleks aga enne Gaza tulevikust rääkimist tegeleda sellega, mis seal praegu toimub.

"Praegu juba on näha, et vaherahu võib-olla ei püsi. Hamas väidab, et Iisrael on vaherahu tingimusi rikkunud, nii et nad venitavad kolme järgmise pantvangi tagasi andmisega. Nii et ma arvaks, et seni on need (Trumpi lahendused) kõik väga idee tasandil, kuni me näeme, et see olukord võimaldab üldse seal edasi liikuda," rääkis Kalm "Välisilmas".

Lähis-Ida riigid, kuhu Trumpi hinnangul võiks palestiina pagulased ümberasustada, tema ideed ei poolda.

"Arvan, et piirkonna riigid on talle väga head vastased selles mõttes, et nad oskavad ka väga hästi kaubelda. Nad kõik on öelnud, et ei taha võtta endale palestiina pagulasi. Tuletame meelde, et palestiina pagulased on kord juba Jordaaniast välja aetud. Neid on seal juba praegu väga palju ja mitmes riigis on olnud probleeme sellega, et palestiina pagulased põhjustavad proteste, korraldavad mässe – nad on inimesed, kellel pole n-ö asu ega kodu, seega nad ongi rahutud. Nii et keegi ei taha neid vastu võtta," selgitas teadur.

"Ja Trumpi praeguse plaani kohaselt ta ehitaks sinna neli, viis, kuus või kaks superluksuslikku piirkonda, kus need inimesed elavad. Aga lahtine on, kes selle kinni maksab, kuidas ta need inimesed sealt välja liigutab ja kes hakkab Gazat arendama. Aga eks see olegi see, et ta tahab, et pigem rikkad laheriigid oleks need, kes investeeriksid Gaza sektori ülesehitamisse," lisas ta.

Kalmu sõnul ei paista Trumpi idee taga selget plaani ja seega on praegu keeruline näha ka selle teostumist.

"Isegi kui ta mõtleb mingeid asju, siis mingid protsessid on nii keerulised, et tahaks näha, kuidas tal need asjad lähevad. Kas saadab sinna USA väed, kes hakkavad võimuga Gazast inimesi minema ajama? Sest seni on see kõik väga absurdne. Tema pressiesindaja ütles, et USA ei plaani sõjaliselt sekkuda, Trump on ise seda umbmääraselt sõnastanud. Nii et on näha, et siin ei ole võib-olla väga selget plaani taga, käiakse mingeid asju välja, survestatakse," rääkis Kalm.

"Samamoodi nagu oli tollimaksudega Mehhikole ja Kanadale, et viimase hetkeni surud ja räägid, et tulevad tollimaksud, siis tegelikult pikendad seda kuu võrra. Eks see ole taktika. Ma ütleks, et ma ei näe, et kuu aja pärast hakkaksid Gazas uued Trump Tower'id kerkima," lisas ta.