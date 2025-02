Kuue kuu euribor langes 2,475 protsendile

2015. aastast 2022. aasta keskpaigani oli euribor negatiivne. Sellele järgnenud tõusu tipphetkel, oktoobris 2023 kerkis euribor 4,143 protsendile.

Kuue kuu euribori rekord pärineb 2008. aasta sügisest, mil see küündis 5,431 protsendini.

Mitmed analüütikud on prognoosinud, et euribori langus jätkub ning aasta lõpuks on euribor kahanenud alla kahe protsendi.