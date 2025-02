Google kaotab mitmekesisuse eesmärgid töötajate värbamisel

Google kaotab oma eesmärgi palgata rohkem töötajaid ajalooliselt alaesindatud rühmadest ja vaatab läbi mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise programmid. Ettevõte ühineb seda tehes teiste tehnoloogiahiiglastega, kes samuti mõtestavad ümber oma lähenemisviisi DEI-le.

2020. aastal, pärast mustanahalise George Floydi tapmist politsei poolt järgnenud rahutuste ja rassilise õigluse üleskutseid, seadis Google eesmärgiks suurendada 2025. aastaks "alaesindatud rühmade esindatuse" osakaalu 30 protsendi võrra.

Google'i emaettevõtte Alphabeti sel nädalal avaldatud aastaaruandest jäeti aga välja lause, milles öeldakse, et ettevõte on "pühendunud muutma mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse osaks kõigest, mida teeme, ning suurendama meie kasutajaid esindavat tööjõudu." See lause oli aruannetes aastatel 2021–2024.

Mustanahalised ja latiinod on tehnoloogiatööstuses pikka aega olnud alaesindatud. Google'i 2024. aasta mitmekesisuse aruanne ütles, et 5,7 protsenti ettevõtte USA töötajatest olid mustanahalised ja 7,5 protsenti latiino päritolu. Neli aastat varem olid need näitajad vastavalt 3,7 protsenti ja 5,9 protsenti.

Google teatas, et hindab, kas jätkata iga-aastaste mitmekesisuse aruannete avaldamist, mida firma on teinud alates 2014. aastast. See ümberhindamine on osa DEI-ga seotud toetuste, koolituste ja algatuste laiemast läbivaatamisest, sealhulgas ka nende, mille kohta meilis öeldi, et "suurendavad riski või mis ei ole nii mõjuvad, kui me lootsime".

Google teatas ka, et vaatab läbi hiljutised kohtuotsused ja president Donald Trumpi korraldused, mille eesmärk on piirata DEI-d valitsuses ja föderaalsetes töövõtjates.

Ettevõte teatas ka, et jätkab kontorite avamist ja laiendamist mitmekesise tööjõuga linnades ning säilitab oma ressursirühmad alaesindatud töötajate jaoks.

Google'i personalijuht Fiona Cicconi ütles meilis, et ettevõte on "alati pühendunud töökoha loomisele, kuhu me palkame parimaid inimesi kõikjalt, kus me tegutseme, ning keskkonna loomisele, kus kõik saavad areneda, ja kõikide võrdselt kohtlemisele. See on täpselt see, mida võite ka edaspidi näha."

Sotsiaalmeediaplatvormi Facebooki omanik Meta Platforms kõrvaldas eelmisel kuul meeskonna, kes jälgis selle mitmekesisuse püüdlusi, ning lõpetas oma esindatuse eesmärgid naiste ja vähemuste intervjueerimiseks ja palkamiseks. Meta personaliosakonna asepresident Janelle Gale ütles töötajatele, et "Ameerika Ühendriikide mitmekesisust, võrdsust ja kaasamist ümbritsev õiguslik ja poliitiline maastik on muutumas."

Detsembris teatas Amazon töötajatele, et lõpetab 2024. aasta lõpuks mõned oma mitmekesisuse algatused. Ettevõte on oma veebisaidilt eemaldanud fraasi "mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on ärile kasulikud", kuid säilitanud samas muud viited mitmekesisusele ja kaasamisele.

Aktsionärid on teinud mitmetele suurtele firmadele ettepanekuid DEI eesmärkide lõpetamiseks.

Samas Apple on soovitanud aktsionäridel tagasi lükata konservatiivse mõttekoja National Center for Public Policy Research-i ettepanek lõpetada ettevõttes kaasamise ja mitmekesisuse püüdlused.

Mitmed ettevõtted on muutnud oma aastaaruannetes mitmekesisust käsitlevat sõnastust või selle üldse eemaldanud.