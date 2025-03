Analüütik prognoosib tänavuseks viieprotsendilist toiduhindade kasvu

Olulise panuse üldisesse hinnakasvu andsid taas toidukaubad, mis kallinesid veebruaris aasta varasemaga võrreldes 5,1 protsenti.

"Eelmise aasta algusest hakkasid tõusma maailmaturu toidutoorme hinnad. Need saavutasid tipu eelmise aasta lõpus, novembris ja selle mõju on veel tunda siiamaani. Kiiremini on tõusnud just piimatoodete hinnad. Samas paljud toidutoormete hinnad, mis eelmisel aastal väga kõrgele tõusid, on sel aastal jälle allapoole tulema hakanud, näiteks kakao, suhkru hinnad on allapoole tulnud," selgitas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

"Kohvi ja kakao hinnad on tõusnud. See tuleneb maailmaturul tekkinud defitsiidist. Maailmaturu hinnad on tõusnud ja ka Eesti sisendhindade tõus on seetõttu tekkinud. Siis on näha oliiviõlide hinnatõusu, aga ootame, et kevadel see hind võib langeda," rääkis Rimi Eesti formaadijuht Jelena Litvinovitš.

Mertsina märkis, et mitme toidutoorme, sealhulgas kakao ja suhkru hinnad on juba hakanud allapoole tulema.

Siiski ennustab Mertsina toiduainete hindadele üldiselt ka selleks aastaks umbes viieprotsendilist kasvu.

"Kui meie prognoosi järgi hinnad sel aastal kasvavad keskmiselt neli protsenti, siis peamiselt mõjutavad seda toiduained ja transport, aga nende mõju on suur tänu sellele, et need on suured kaubagrupid. Meie hinnangul kasvavad toidu hinnad sel aastal keskmiselt umbes viis protsenti," rääkis ta.