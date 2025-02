Kahanemist trotsiv Setomaa renoveeris koolihoone

Olgugi, et inimesi jääb Setomaa vallas aasta-aastalt vähemaks, tegi vald enam kui 600 000 eurot maksma läinud investeeringu, et kaasajastada Värska koolihoone õppetingimus. Koolis õpib 138 õpilast, kellest 33 on gümnaasiumi astmes.

Renoveerimistööde käigus tehti korda koolihoone võimla ja garderoobide korpus. Soojustati vundament, seinad ja katus ning paigaldati uued aknad ja uksed.

"Mis siin nüüd teistmoodi on? Uued garderoobid ja uus põrand, kuidas tundub päris ilus, väga ilus on siin," rääkis 6. klassi õpilane Marten Hüsson.

"Saali tehti natuke soojemaks, et ei oleks enam nii külm, kui talvel teha saalis trenni ja väljast tehti maja ilusamaks. Kui siia uude ossa tulla, siis oleks nagu täiesti uues koolis, aga vanas osas on ikka niisugune natuke kummituse tunne," sõnas 12. klassi õpilane Anni Linnus.

Investeering aitab kokku hoida koolihoone majanduskuludelt umbes 20 protsenti. Ennekõike soovib vald õppetingimuste parendamisega panustada aga sellesse, et noored jääks piirkonda elama.

"Kui perspektiivikas kogu see investeering on, kui me vaatame neid demograafilisi näitajaid? Me isegi siin hariduse uuringu tegime enne haridus niinimetatud reformi, siis sealt tuli välja see, et need, kes on lõpetanud gümnaasiumi siin, et kas põhikooli või gümnaasiumi, need, kes on lõpetanud gümnaasiumi, need on rohkem tagasi tulnud Setomaale või panustavad rohkem oma tegevustega, kas me nagu ikkagi neid hoiame või nagu kinnistame neid nagu Setomaaga," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.