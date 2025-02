Briti leht: energeetikaminister lubab pelletijaamadele miljardeid

Ühendkuningriigi energeetikaminister Ed Miliband on valmis välja kuulutama miljardite naelsterlingite ulatuses uusi toetusi puitu kütteks kasutavatele elektrijaamadele, et vältida Suurbritannia jaoks kriitilise elektriallika kaotamist, teatas Briti meedia. Suurbritanniasse müüb oma toodangut ka Euroopa suurim pelletitootja, Eesti ettevõte Graanul Invest.

Ajalehe The Telegraph andmeil peaks energeetikaminister pakkuma toetust Ühendkuningriigi suurele elektritootjale Drax ja teistele biomassi kasutavatele ettevõtetele ning otsus selle kohta tuleb teha juba esmaspäeval.

Keskkonnakaitsjad peavad biomassi jätkuvat toetamist kütusena leiboristide lubaduste reetmiseks, kuna nood on tõotanud keskenduda puhtale energiale.

Milibandi peetakse Briti valitsuses peamiseks süsinikuneutraalsuse pooldajaks, kuid eeldatakse siiski, et ta toetab puidupõletamise jätkamist, kuna kardetakse, et riik ei suuda tagada oma elektriga varustatust, kui töö peatavad sellised tootjad nagu Draxile kuuluv Põhja-Yorkshire'is asuv elektrijaam, mis on Ühendkuningriigi suurim.

Draxi elektrijaam on biomassi kasutav jaam, mis toodab elektrit puidu põletamisel. Biomass, mis annab enam kui 10 protsenti Suurbritannia elektrist, on klassifitseeritud süsinikuneutraalseks, kuna kütusena põletatud puude asemele saab istutada uued ja need neelavad kasvamisel süsinikku.

Samas peetakse puitu vastuoluliseks energiaallikaks, kuna see tekitab koheseid heitmeid ja puidu põletamist on kritiseeritud ka metsade hävitamise eest. Draxi on süüdistatud Põhja-Ameerika metsade maharaiumises, et Ühendkuningriigi majandust käimas hoida.

Suur osa olemasolevast biomassi toetusrežiimist peaks lõppema 2027. aastal, mis aga ohustab elektrijaamade võimet investeerida oma tootmisse ja võib seega neid potentsiaalselt kahjustada, samas kui need on põhilised baaskoormuse katjad elektrivõrgus, kuna ei sõltu ebastabiilsetest allikatest nagu päike ja tuul.

The Telegraph märgib, et peagi on valitsusel vaja otsustada, kas jätkata selliste jaamade toetamist maksumaksja raha eest. Briti riigikontroll (NAO) teatas jaanuaris, et Drax on saanud valitsuselt alates 2002. aastast 6,5 miljardi naela toetusi.

Drax sai siiski eelmisel aastal loa rajada oma tehasesse süsinikupüüdmise seadmed eesmärgiga vältida CO2 sattumist atmosfääri, mis on märk sellele makstavate toetuste jätkumisest.

Siiski väljendas parlamendi eelarvekomisjon (PAC) sel nädalal muret süsinikpüüdmise suhtes, öeldes, et tegemist on suure riskiga hasartmänguga ning tõestamata tehnoloogiaga, millel on märkimisväärne mõju elektri hinnale.

Riigikontroll on eraldi tõstatanud mure ka biomassist toodetava energia keskkonnamõjude pärast.

"Taimedest ja puudest saadud biomassi põletamisel eraldub atmosfääri süsinikdioksiid samamoodi nagu fossiilkütuste põletamisel. Kui aga biomass pärineb jätkusuutlikust allikast, näiteks hästi majandatud metsast, saab süsinikku suhteliselt lühikese aja jooksul uuesti siduda," seisab NAO aruandes. "Meie arvates tähendab, et nende korralduste tõhususe hindamise puudumine, eriti arvestades kaasatud pikki tarneahelaid, tähendab, et valitsus ei suuda tõestada, et tema praegune kord on piisav, et anda talle kindlustunne, et tööstus vastab jätkusuutlikkuse standarditele."

Milibandi eeldatav otsus jätkata puuküttega elektrijaamade toetamist saabus pärast seda, kui ta muutis oma seisukohta Heathrow' lennujaama laiendamise suhtes, loobudes oma pikaajalisest vastuseisust kolmandale rajale, et toetada valitsuse otsust laiendada Ühendkuningriigi suurimat lennujaama.

See viitab asjaolule, et Briti majanduse ja riigi rahanduse nõrkus on tugevdanud majanduskasvu soodustamist pooldavate valitsuskabineti liikmete positsioone keskkonnakaitset toetavate ministrite ees, kes seavad süsinikuneutraalsuse saavutamise kõigist muudest prioriteetidest kõrgemale, tõdes The Telegraph.

Drax keeldus kommentaaridest. Varem on ettevõte öelnud, et on pühendunud tagama, et tema hangitud biomass annaks positiivseid tulemusi kliimale, loodusele ja kogukondadele, kus ta tegutseb.