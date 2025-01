Ühendkuningriigis tõusis tuul suurimaks energiaallikaks

Esimest korda ajaloos tootsid tuuleturbiinid Ühendkuningriigis rohkem elektrit kui gaasiküttel töötavad elektrijaamad, kuigi riik on endiselt kaugel oma ambitsioonikatest eesmärkidest minna üle 2030. aastaks puhtale energiale, teatas äriuudiste väljaanne Bloomberg.

Riigi energiasüsteemi halduri (NESO) andmetel moodustas tuuleenergia eelmisel aastal 29 protsenti riigi kogu elektrienergia toodangust, samas kui gaasielektrijaamad andsid vaid veerandi, mis on madalaim näitaja alates 2013. aastast.

Ühendkuningriik plaanib tuuleenergia tootmist 2030. aastaks enam kui kolmekordistada. Taastuvad energiaallikad, mille toodang on odavam kui fossiilsetest kütustest toodetav elekter, katavad eeldatavasti suurema osa elektrivajadusest, vähendades heitkoguseid ja alandades tarbijate kulusid, märkis Bloomberg.

Tuule osakaalu suurenemine ja gaasi osakaalu vähenemine ei too aga alati kaasa elektrihinna langust. Kuna tuul ei puhu kogu aeg ning seega ei saa ka tuulepargid pidevalt töötada, jäävad gaasielektrijaamad varuenergiaallikana vajalikuks. Selliste jaamade kasutamine ainult kriitilistel hetkedel võib kaasa tuua elektrihinna tõusu, kirjutas väljaanne.

Prognoositakse, et 2030. aastaks tõusevad gaasielektrijaamade käitamise kulud kolmandiku võrra, kuna nende roll muutub vähem korrapäraseks, kuid siiski kriitiliseks.

Ühendkuningriigi valitsus plaanib ka energiaturu reformimist, et leevendada võrgu ülekoormust. Praegu on tuuleenergiaga piirkondades energiatootmine piiratud, kuna elektrienergia transportimiseks suure nõudlusega piirkondadesse ei ole piisavalt võimsust. Eeldatakse, et 2025. aastaks saaks turu pakkumise ja nõudluse tasakaalu arvestades jaotada eraldi tariifidega tsoonideks.

Möödunud aastal oli oluliseks muudatuseks Briti energeetikas ka see, et elektri import ületas tuumajaamade toodangu ja tõusis suuruselt kolmandaks energiaallikaks. Samal ajal lubab valitsus vähendada sõltuvust impordist, keskendudes oma taastuvate energiaallikate arendamisele, et vähendada tarbijate kulusid.