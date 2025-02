Trump tühistas Bideni ligipääsu salastatud infole

USA president Donald Trump teatas, et ta tühistas eelmise presidendi Joe Bideni ligipääsu salastatud infole ning igapäevastele luureraportitele.

"Joe Bidenil pole mingit vajadust saada ligi salastatud infole. Joe, sa oled vallandatud," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump viitas oma postituses mullusele Robert Huri eriraportile, kus kirjeldati Bidenit kui heatahtlikku eakat meest, kellel on kehv mälu. Biden ise ütles peale raportit, et tema mäluga on kõik korras.

Hur ütles mullu, et Bidenile ei esitata süüdistust teadlikult salastatud toimikute kaasavõtmises, kui ta lahkus 2017. aastal USA asepresidendi ametist. Biden ütles toona nende süüdistuste kohta, et tegu on puhta valega.

Endistele presidentidele jäetakse USA-s tavaliselt õigus saada luureraporteid. Trump väitis oma postituses, et Biden oli oma ametiajal andnud luureametnikele käsu mitte jagada Trumpiga infot, mis puudutab riiklikku julgeolekut.

2021. aastal, vahetult peale presidendiks saamist ütles Biden CBS-ile, et tema hinnangul ei peaks Trumpile andma luureraporteid, sest tema käitumine on etteennustamatu ning et Trump võib saadud infot kellegagi jagada.

"Miks peaks talle luureinfot andma? Mis mõju tal üldse on peale selle, et ta võib midagi kogemata välja öelda," lausus Biden toona.