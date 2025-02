Alveri luulepäevadel esitati seekord Ellen Niidu luulel põhinevaid lavastusi

Juba aastaid on Betti Alveri luulepäevadel fookuses ühe Eesti luuletaja looming. Sel korral pidid teatrihuvilised koolinoored publikule ja žüriile esitama lavastusi, mis põhinesid Ellen Niidu luulekeelsetel tekstidel.

"Ellen Niit on selline suurkuju, keda me vähemalt "Tuulelaste" raames käsitlenud varem ei ole. Tal on väga süvamõttelisi luuletusi ja tal on ka väga lapsemeelseid luuletusi. Neid tõlgendada on, ei saa öelda et lihtne, aga nii mitut erinevat moodi , et lihtsalt tundus, et see on see õige valik seekord," lausus luulepäevade projektijuht Sten Siirak.

Nii kõlaski Eestimaa eri nurkadest pärit paarisaja koolinoore ettekandel Jõgeva kultuurikeskuse lavalt Niidu tuntumaid luuletusi "Kati karu", kuid oli ka lavastusi, mille alguspunktiks oli Niidu vähemtuntud looming.

"Leidsin ühe Marianne Leiburi tehtud loo, "Eile, täna , homme", mis on üks kaunis purjeka lugu ja see viis on väga ilus , see läks mulle nii hinge ja sealt tekkiski mõte," ütles Kuressaare Hariduse kooli juhendaja Rita Ilves.

Ilvese sõnul oli lastel väljavalitud tekstidega kerge suhestuda:

"Küll aga keeleliselt oli algul natuke keerukas, pidime päris palju asju lahti seletama. Tänapäeva laps ei tea ju, mis asi rannas on vabeaed või mis asi on käilanäkk, aga samas nad olid väga rõõmsad selle üle, et sõnavara laienes nüüd tohutult," lausus Ilves.

"Ikkagi väga huvitav on, et nii palju noori inimesi või pigem nende juhendajad on sellise asja kätte võtnud ja sellega hakkama saanud – nad arvutite ja nutiseadmete tagant välja tuua ja panna luulet lugema ja selle vastu huvi tundma. See on positiivne, lootusrikas," ütles luuletaja ja luulepäevade žürii liige Maarja Undusk.