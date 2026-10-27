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Otse kell 11: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Järvan, Jesse, Haukanõmm

Eesti
Peeter Raudsepp ja Kristjan Järvan Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil
Peeter Raudsepp ja Kristjan Järvan Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsuse teisipäevasel pressikonverentsil osalevad linnapea Peeter Raudsepp ning abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse.

Pressikonverentsil on teemadeks Raekoja platsi ideevõistluse tulemused, Tallinna uisuväljakute hooaja algus, Tulika tänava ümberehituse projekt, lisaeelarvega suurenev tänavate teekatte remondi maht, gaasibussid ja Tartu maantee trammitee haljaskoridor.

Pressikonverentsi näeb otse ERR-i uudisteportaalis.

Toimetaja: Marko Tooming

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