Trump teatas telefonikõnest Putiniga

USA president Donald Trump ütles reedeses usutluses ajalehele The New York Post, et on rääkinud Vene liidri Vladimir Putiniga telefonitsi vajadusest pidada läbirääkimisi Ukraina sõja lõpetamiseks.

"President Trump rääkis telefonitsi Venemaa liidri Vladimir Putiniga vajadusest üritada lõpetada läbirääkimiste teel Ukraina sõda," kirjutas ajaleht.

Trump ei täpsustanud, mitu korda ja millal ta on Putiniga rääkinud.

"Putin tahab, et inimesed rohkem ei sureks," ütles Trump ajalehele. Trumpi sõnul ei oleks sõda eales puhkenud, kui tema oleks olnud 2022. aastal USA president.

Trump ütles usutluses, et tal on vaenutegevuse lõpetamiseks konkreetne plaan. "Loodan, et kõik läheb kiiresti. Inimesed surevad iga päev. See sõda on Ukrainas nii halb," ütles Trump intervjuus.