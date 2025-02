Karis kutsus Euroopat lõpetama igasugust kaubandust Venemaaga

"Peaksime tõsiselt kaaluma täielikku kaubandusembargot Venemaale," ütles Karis pühapäeval Vilniuses toimunud kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendi ning Läti, Leedu ja Poola kolleegidega, millega tähistati Balti riikide elektrivõrkude lahkumist ühisest süsteemist Venemaaga ning sünkroniseerimist Euroopa sagedusalaga.

"Venemaa on ebausaldusväärne agressorriik ja jääb suure tõenäosusega selliseks ka lähitulevikus. Kõik sidemed Venemaaga teevad meid haavatavaks, seevastu ühendused Euroopaga on meie tugevus," vahendas presidendi kantselei Karise sõnu. "Eesti, Läti ja Leedu julgeolekule ja iseseisvusele on parem, kui vähendame igasugust sõltuvust Venemaast. Venemaa ei saa enam kunagi kasutada energiat meie vastu relvana."

Eesti riigipea kutsus kõiki Euroopa riike üles jätkama edasist sõltumatuse suurendamist ja peatama täielikult Venemaa energiaimporti Euroopa Liitu. "Kõik pole veel tehtud. Kahjuks on Euroopa Liit endiselt suurim Vene LNG ostja maailmas, Venemaa varilaevastik tekitab meile endiselt probleeme Läänemerel ning jätkub ka Venemaa sabotaažikampaania meie vastu," ütles Karis. "Peaksime tõsiselt kaaluma täielikku kaubandusembargot Venemaale," lisas ta.

Eesti riigipea tõi välja, et viimastel aastatel on Euroopa Liit üldiselt olnud edukas oma energiasõltuvuse vähendamisel Venemaast. "Peame jätkama sanktsioonide tugevdamist ja nendest möödahiilimise takistamist. Ning sanktsioonid peavad kehtima mitte ainult sõja lõpuni, vaid seni, kuni Venemaa on täielikult hüvitanud kõik Ukrainale tekitatud kahjud," ütles Karis.

President Karis andis kohtumisel Euroopa Komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile üle mõttepaberi Eesti ettepanekutega kriitilise taristu kaitseks Euroopa Liidus, vahendas presidendi kantselei.

Karis kohtus pühapäeval Poola presidendi Andrzej Duda, Leedu presidendi Gitanas Nausėda, Läti presidendi Edgars Rinkēvičsi ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga Vilniuses seoses Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimisega Mandri-Euroopa sagedusalaga.