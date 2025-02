TTJA kehtestas Teliale kui suure turujõuga ettevõttele uued kohustused

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kehtestas Telia Eesti AS-ile kui sidekaablitaristule ja sidevõrgule juurdepääsu hulgiturgudel märkimisväärse turujõuga ettevõttele uued kohustused, et parandada konkurentsi.

Telia on olnud sideturul märkimisväärse turujõuga ettevõtja alates aastast 2017, kuid esmaspäeval teatas TTJA, et rakendab ettevõttele uued sideturu otsused ja kohustused, et aidata nende turgude konkurentsi edendada.

TTJA sideosakonna juhataja Oliver Gailan ütles, et otsuste kavandamisel ja kohustuste uuendamisel kuulas amet ära turuosalised ja saavutas kõikide huvide vahel hea tasakaalu.

"Uued sideturu otsused ja neis rakenduvad kohustused on varasemaga võrreldes oluliselt mahukamad. Oleme lisanud täiendavaid kohustusi, võttes arvesse tehnoloogia arengut, eelkõige asjaolu, et sidetorudesse paigaldatavate kaablite läbimõõdud vähenevad, kuna valdavaks on saanud vaskkaabli asemel valguskaabel," lausus Gailan.

Lisaks on Telial kohustus anda teistele sideettevõtetele juurdepääs oma valguskaablil põhinevale internetivõrgule madalama konkurentsiga piirkondades.

TTJA tegi enne otsuse langetamist põhjaliku turuanalüüsi. Gailani sõnul näitab praegune konkurentsiolukord kaabelinterneti turul, et 52 protsenti aadressideni jõuab Eestis kahe või kolme erineva kaabelinterneti pakkuja võrk.

"Lisaks tekib üha enam juurde piirkondi, kus on olemas riigiabi toel ehitatud valguskaablivõrk. Aadresse, kus on olemas vaid üks kaablivõrk, on üksnes 25 protsenti. Madala konkurentsiga piirkondades, kus asub Telia valguskaablivõrk, saavad teised sideettevõtted seda rentida oma teenuste pakkumiseks," märkis Gailan.

Uute kohustuste eesmärgiks on suurendada ka Telia sidetrassi halduse läbipaistvust teistele sideettevõtetele, et nad saaksid kiiresti ja lihtsalt tutvuda Telia sidekanalisatsiooni taristu asukoha ja selles oleva vaba mahuga.

Telia peab vaatama üle ja kaasajastama sidetorude paigalduskohtade arvestuse, lihtsustama paigalduskohtade taastamiseks vajaliku remondi korraldamist ning pakkuma internetiühenduse kliendiliinile lisaks füüsiliselt eraldatud juurdepääsule ka virtuaalselt eraldatud juurdepääsu.

TTJA teatel kohutub Telia seega lubama lisaks oma ulatuslikule sidekanalisatsioonile lubama teiste sideettevõtete juurdepääsu ka sidepostidele ja alla 50-millimeetristele torudele, sealhulgas multitorudele.

Suurendamaks sidetorudes paigalduskohtade mahte, peab Telia kaasajastama sidetorude paigalduskohtade mahtude arvestust ja vähendama tehnilist reservi. See tagab teistele ettevõtetele rohkem vaba mahtu.

Juhul kui sidekanalisatsiooni lõigus puudub kaabli paigaldamiseks vaba maht, peab Telia pakkuma juurdepääsu oma sidekaablile. Võrgu kaartidel peab Telia andma teistele detailsema info oma sidetaristu paiknemisest ja vabast mahust.

Telia peab lihtsustama ja kiirendama sidetorudes teiste poolt taotletud paigalduskoha taastamise remonti ning lubama madala konkurentsiga piirkondades valguskaablivõrgu baasil keskset juurdepääsu tarbijani.

Ka peab ettevõte lubama kohalikku juurdepääsu ka virtuaalselt eraldatud kliendiliinile, seni puudutas see kohustus vaid füüsiliselt eraldatud kliendiliini.

Telial tuleb korra aastas esitada TTJA-le aruanne, kuidas on tagatud, et Telia hulgi- ja jaemüügi üksused ei jaga omavahel tundlikku teavet konkurentide tegevuse kohta ehk tagama sisemise eraldamise. Samuti peab ettevõte koostama juurdepääsuteenuste näidispakkumise ning seda regulaarselt uuendama lähtuvalt oma sisemiste teenuste tulemusnäitajatest, näiteks juurdepääsu andmise kiirus ja tähtajad.

Telial tuleb teha uutele pakutavatele internetiühenduste pakettidele tehnilise jäljendatavuse test, mis aitab kindlustada, et ettevõtte võrgule juurdepääsu teenused võimaldavad teistel sideettevõtjatel tehniliselt konkureerida vastava uue Telia paketiga.

Ühtlasi peab Telia jätkama praeguse ajaloolistel kuludel põhineva juurdepääsu hinnaregulatsiooniga, kuid TTJA kaalub üleminekut uutele hinnaarvestuse metoodikatele, näiteks BU LRIC+ ja majandusliku jäljendatavuse test, mida nimetatakse ka jaehind-miinus metoodikaks.

Mõne nädala eest tekitas Telia ühiskonnas laialdast pahameelt, kui liitis kampaania käigus kliendid vaikimisi kiiremale ja kallimale internetipaketile ja teenusest loobumiseks pidid inimesed ise telekomiettevõttega ühendust võtma. Toona leidis TTJA, et niisugune kampaania riivab tarbijate õigusi. Ühtlasi kergitas Telia ka mobiilipakettide hindu.

TTJA-l on Eesti sideregulaatorina kohustus kooskõlas EL-i õigusega sideturgusid reguleerida, et tagada sideteenuse osutajate paljusus, nende võrdne ja mittediskrimineeriv kohtlemine ning teenuste kvaliteet ja kättesaadavus lõppkasutajatele.